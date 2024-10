O superfã dos Jets, Fireman Ed, diz que a equipe está eliminando-o da MetLife

O New York Jets passou por um período agitado de duas semanas, encabeçado por uma mudança de treinador e uma negociação de grande sucesso.

E algo mais pode estar errado no MetLife Stadium, segundo o torcedor mais famoso dos Jets.

Ed Anzalone, mais conhecido como “Bombeiro Ed”, disse na noite de terça-feira nas redes sociais que os Jets estavam limitando seu tempo de tela nas placas de vídeo do MetLife Stadium durante os jogos em casa.

Ed Anzalone, mais conhecido como “Fireman Ed”, diz que os Jets estão limitando seu tempo de tela nas placas de vídeo do MetLife Stadium. Gregory Fisher/Ícone Sportswire

“Não sei exatamente o que está acontecendo, mas eles estão nos eliminando”, disse Anzalone em um vídeo postado em sua conta do Instagram. “Gostaria de saber se alguém souber de alguma coisa, por favor me avise, porque é evidente que está acontecendo e precisa parar porque precisamos da vantagem de jogar em casa”.

Um elemento básico nos jogos caseiros dos Jets há décadas, Anzalone é mais conhecido por seu capacete de bombeiro, sua marca registrada, e por seu papel em alimentar o famoso canto “JETS” dos fãs. Ele disse que percebeu a falta de tempo de tela durante a derrota dos Jets na semana 4 para o Denver Broncos e na derrota de segunda-feira para o Buffalo Bills.

“Ontem à noite em particular – embora também no jogo contra Denver – ontem à noite em particular, marcamos um touchdown e normalmente, como tradição, sempre somos colocados na tela”, disse Anzalone, referindo-se a si mesmo e a outros dois superfãs dos Jets. . “[We] faça o canto do Jet para animar a multidão, que é um elemento básico no JetLife Stadium.”

Anzalone lembrou que tradicionalmente também incita a torcida quando os Jets estão na defesa, o que ele acrescentou ser “o mais importante”, antes de dizer que “algo estava acontecendo” com a equipe de produção da organização que supervisiona os painéis de vídeo.

“Algo está acontecendo, então, por favor, me avise se você souber de alguma coisa”, disse Anzalone.

Os Jets caíram para 2 a 4 na segunda-feira em seu primeiro jogo sob o comando de Jeff Ulbrich, que foi promovido a técnico interino na semana passada após a demissão de Robert Saleh.

Menos de 24 horas após a derrota para o Bills, no entanto, os Jets adquiriram Davante Adams em uma negociação com o Las Vegas Raiders, reunindo o astro do wide receiver com o quarterback Aaron Rodgers.

Os Jets jogam seus próximos dois jogos fora de casa antes de retornar à MetLife para um jogo na noite de quinta-feira contra o Houston Texans, em 31 de outubro.