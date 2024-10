O talento de Caitlin Clark não é suficiente para a WNBA competir com a NBA a nível financeiro

TO Efeito Caitlin Clark conquistou o mundo dos esportes, fazendo com que todos se sentassem e prestassem atenção ao basquete feminino ao lado da NBA. Apesar de alguns pessimistas, a ausência do estreante do Indiana Fever nos playoffs ainda conseguiu quebrar recordes de audiência. No entanto, a grande questão permanece: será o impacto de um jogador suficiente para impulsionar a liga para onde aspira estar no futuro?

Como disse apropriadamente um apresentador da CNBC: “O Efeito Caitlin Clark foi gigantesco, mas isso já estava acendendo.“Está claro que o W está em uma trajetória ascendente, e a liga procurou capitalizar sua crescente popularidade com o enorme acordo de direitos de mídia de 11 anos assinado em julho em parceria com a NBA.

Caitlin Clark explode de alegria após uma grande peça no baile de boas-vindas em Iowa

No entanto, como apresentador da CNBC Alex Sherman apontou“Caitlin Clark impulsionou a popularidade dessa liga, mas ainda assim as finais – que não contaram com Caitlin Clark – atingiram o maior nível em 25 anos este ano. Então é mais do que apenas ela, só não sabemos ainda quanto mais.“

O acordo de direitos de mídia, que fará com que a WNBA receba cerca de US$ 2,2 bilhões nos próximos 11 anos, é um avanço significativo. Segundo a Forbes, isso equivale a uma média de US$ 200 milhões por ano. Por outro lado, o NBA receberá aproximadamente US$ 75 milhõeslevando Sherman a descrevê-lo como uma “ninharia”. Ele explicou: “Em outros termos, você poderia dizer que é um aumento de seis vezes em relação ao acordo anterior. Mas ainda assim, é um grande delta entre 77 e 2.”

O aumento na popularidade do basquete feminino

O acordo, previsto para começar em 2026 e se estender até a temporada de 2036, deixa espaço para reavaliação em três anos, permitindo potencialmente ao W aumentar seu valor. Pelo contrato atual, mais de 125 jogos da temporada regular e dos playoffs serão transmitidos nacionalmente anualmente entre os parceiros. As plataformas Disney transmitirão 25 jogos da temporada regular, a NBC transmitirá 50 e o Prime Video exibirá 30, conforme relatado pela AP.

Este recente aumento de interesse e investimento é indicativo do crescente reconhecimento e apoio ao basquetebol feminino. Não se trata apenas de um jogador; trata-se do esforço coletivo para elevar o esporte a novos patamares. Como Sherman observou, “É mais do que apenas ela, só não sabemos ainda quanto mais.”

O futuro parece promissor para a WNBA, com potencial para um crescimento ainda maior e oportunidades no horizonte. A liga fez progressos significativos e, com o impulso contínuo, não há como dizer quanto mais poderá alcançar nos próximos anos.