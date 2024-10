O técnico da Inglaterra, Lee Carsley, é tímido, Bukayo Saka sai mancando

O técnico interino da Inglaterra, Lee Carsley, se distanciou de assumir o cargo em tempo integral, sugerindo que ficaria feliz em retornar à sua função anterior como técnico dos Sub-21.

Carsley é o favorito para suceder Gareth Southgate como técnico permanente depois de ter sido nomeado pela FA para três pausas internacionais em setembro, outubro e novembro, e parecia ter aumentado suas chances com vitórias sobre a República da Irlanda e a Finlândia no mês passado.

Escolhas do Editor

1 Relacionado

Mas falando depois da chocante derrota por 2-1 para a Grécia – a primeira derrota da Inglaterra para os gregos – em Wembley, na quinta-feira, o jogador de 50 anos pareceu minimizar as suas perspectivas.

“Fiquei bastante surpreso depois do último acampamento em termos de ‘o trabalho é meu’ e ‘é meu perder’ e todo o resto”, disse Carsley em entrevista coletiva. “Minha missão foi clara desde o início. Vou fazer três estágios. Faltam três jogos e espero voltar aos Sub-21.”

O técnico interino da Inglaterra, Lee Carsley, observa a derrota de seu time na Liga das Nações para a Grécia. Imagens Getty

Carsley foi solicitado a esclarecer se “esperava” voltar a trabalhar com os Sub-21, mas em vez disso se recusou a responder se deseja ou não o cargo sênior após o próximo intervalo.

“Eu disse no início que não me descartaria ou não, e esse ainda é o caso”, disse ele. “Estou confortável na minha posição onde estou e a missão é clara. Estou confortável e confiante com isso. Depois do primeiro acampamento não fiquei muito animado nem acreditei muito. Estou muito ciente de que este é um dos melhores empregos do mundo em termos de ter a chance de realmente ganhar uma grande competição.”

Enquanto isso, Carsley confirmou que Bukayo Saka será submetido a exames depois que o atacante do Arsenal saiu mancando no início do segundo tempo contra a Grécia.

“Ele está sendo avaliado”, disse ele. “Obviamente, na preparação para o primeiro gol, acho que dava para ver que ele sentiu algo na perna.”