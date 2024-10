O técnico de basquete do sul da Flórida, Amir Abdur-Rahim, morre aos 43 anos

Amir Abdur-Rahim, do sul da Flórida, um dos jovens treinadores mais brilhantes do basquete universitário, morreu quinta-feira aos 43 anos, anunciou a escola.

Abdur-Rahim estava sendo submetido a um procedimento médico em um hospital da área de Tampa quando morreu devido a complicações que surgiram, disse a escola.

“Todos nós do South Florida Athletics estamos de luto com os entes queridos do técnico Abdur-Rahim”, disse o diretor atlético da USF, Michael Kelly, em um comunicado. “Ele era autêntico, motivado e sua personalidade contagiante cativou toda a Bulls Nation. O técnico Abdur-Rahim deixa um impacto duradouro em nossos alunos-atletas, na universidade e na comunidade. Estamos apoiando as pessoas mais próximas dele, incluindo sua família, equipe e equipe de atletismo, para garantir que tenham os recursos necessários para lidar com essa tremenda perda”.

Abdur-Rahim guiou a equipe masculina do sul da Flórida a uma das maiores reviravoltas do país na temporada passada, levando os Bulls a um recorde do programa de 25 vitórias e ao seu primeiro título da temporada regular da Conferência Atlética Americana. Antes de Abdur-Rahim assumir em 2023, a escola nunca havia terminado 0,500 na AAC e terminou acima de 0,500 no geral apenas uma vez desde 2012. Ele foi selecionado como o Treinador do Ano da AAC.

Os Bulls também foram classificados no Top 25 masculino da AP pela primeira vez na história da escola, ganhando uma vaga por duas semanas no final de fevereiro e início de março.

“Perguntei [Kelly]’Você tem medo de altura?'” Abdur-Rahim disse em sua entrevista coletiva introdutória em março de 2023. “‘Porque um dia você terá que subir naquela escada para cortar essas redes.'”

Abdur-Rahim passou quatro temporadas em Kennesaw State antes de se mudar para o sul da Flórida, levando os Owls a uma participação em um torneio da NCAA em 2023. Ele foi o arquiteto de uma reconstrução dramática do programa, passando de uma vitória em sua primeira temporada no comando para 26 em sua última campanha. Ele ganhou o Prêmio Hugh Durham em 2023, concedido anualmente ao melhor técnico de médio porte do país, e foi nomeado Treinador do Ano da ASUN.

“Há pessoas que estiveram aqui que se preocupam com este programa. Era um lugar sem identidade, mas estava prestes a poder fazer algo realmente especial”, disse Abdur-Rahim à ESPN depois que Kennesaw State venceu o torneio Atlantic Sun.

“É uma loucura, para ser honesto com você.”

Amir Abdur-Rahim guiou o sul da Flórida a uma das maiores reviravoltas do país na temporada passada, levando os Bulls a um recorde do programa de 25 vitórias e ao primeiro título da temporada regular da Conferência Atlética Americana. Chris Leduc/Ícone Sportswire

Abdur-Rahim é o irmão mais novo do ex-astro da Califórnia e veterano da NBA Shareef Abdur-Rahim, que agora é presidente da NBA G League.

Assistente técnico de longa data, Abdur-Rahim passou um tempo nas equipes da Georgia, Texas A&M, Charleston, Georgia Tech e Murray State. Enquanto fazia parte da equipe de Tom Crean na Geórgia, o nativo de Atlanta ajudou os Bulldogs a contratar o recruta dos cinco primeiros, Anthony Edwards, que se tornou a escolha número 1 no draft de 2020 da NBA.

Antes de Abdur-Rahim deixar a Geórgia e ir para o estado de Kennesaw, ele ligou para Edwards para obter sua bênção.

“Contratar um cara como Anthony é um relacionamento que vem sendo construído há quatro anos. Havia pessoas ao redor com quem eu tinha um relacionamento real, que confiavam em mim mesmo e na equipe técnica da Geórgia, que confiavam em mim para estar lá.” Abdur-Rahim disse no podcast “Coaching Origins” em 2022. “Antes de aceitar o emprego, liguei para algumas pessoas, liguei para Anthony e apenas disse: ‘Ei cara, tive essa oportunidade, mas se você precisar de mim aqui , eu vou ficar. Estou perfeitamente bem com isso.

“Eu não teria sido capaz de recrutar os jogadores que recrutei se não fosse por aqueles, eu os chamo, de relacionamentos reais. mim, não importa o que acontecesse, e eu ficaria bem com eles.”

Abdur-Rahim jogou por Billy Kennedy – com quem mais tarde treinaria no Murray State e no Texas A&M – por três temporadas no sudeste da Louisiana. Ele foi três vezes selecionado pelo All-Southland e terminou entre os 10 primeiros na história do programa em pontos, arremessos de 3 pontos e roubos de bola.

“Em muito pouco tempo, o técnico Abdur-Rahim causou um impacto indelével na Universidade do Sul da Flórida. Em sua primeira temporada como nosso técnico principal, ele trouxe um entusiasmo incomparável, alcançou um sucesso sem precedentes e ajudou a gerar memórias inesquecíveis para o Bulls Nation.” O presidente da USF, Rhea Law, disse. “Ao longo do meu tempo trabalhando com o treinador Abdur-Rahim, fui continuamente inspirado por sua liderança e realmente admirei sua abordagem sincera para se conectar com todo o nosso corpo discente. Sua influência sobre nossos alunos-atletas, a equipe técnica e a comunidade universitária permanecerá viva. para sempre.”

Abdur-Rahim deixa sua esposa, Arianne, e seus três filhos: as filhas Laila e Lana e o filho Aydin.