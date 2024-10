O técnico de Francis Ngannou revela o momento em que Renan Ferreira ‘acordou o gigante’ após uma emocionante semana de luta

Depois que Francis Ngannou derrotou Renan Ferreira na luta principal do PFL Battle of the Giants, o técnico de Ngannou, Eric Nicksick, fez algo que nunca fez antes.

“Foi pesado”, disse Nicksick ao MMA Fighting. “Eu nunca pulei uma jaula antes, nunca. Minhas emoções eram tipo, eu só queria chegar até o meu cara. Dewey [Cooper] era como ‘Maldito garoto branco, nunca vi você pular uma jaula assim.’ Eu fui. Eu fui embora. Eu estava tipo, ‘Oh merda, vamos ser multados?’ Como se eu estivesse tão nervoso, mas no momento é tipo, cara, eu só queria abraçá-lo. Isso foi tudo que fiquei pensando. Agora, eu só quero chegar ao meu cara. Eu só quero abraçá-lo. Eu só quero dizer a ele que o amo.”

Ngannou voltou ao MMA depois de quase três anos afastado e nocauteou Ferreira com um ground and Pound feroz no primeiro round. “O Predador” entrou na luta com o coração extremamente pesado depois de perder tragicamente seu filho Kobe no início do ano.

O ex-campeão peso pesado do UFC decidiu seguir em frente com sua estreia no PFL e carregou consigo o peso da tragédia durante toda a preparação para a luta. Nicksick revelou um momento memorável em que Ngannou reuniu todos que estavam perto dele antes de ir para a arena.

“Nós nos reunimos com a família, a família extensa e tivemos isso, como se fosse uma pequena sala privada e todos fizeram uma oração, todos fizeram um momento de encorajamento a Francis”, disse Nicksick. “Foi lindo, mano. E então Francisco falou e chorou. Ele soltou muita dessa emoção logo antes de sairmos para a luta.

“E ele disse: ‘Isto é para Kobe’, e cara, não havia um olho seco naquela sala. Estamos todos emocionalmente ligados à situação e eu não poderia estar mais feliz por ele em um momento de luto. Foi uma honra estar ao seu lado.”

Nicksick queria fazer sua parte para apoiar Ngannou durante a semana da luta, deixando seu lutador se preparar para enfrentar um nocauteador perigoso da maneira que ele precisasse. Na sexta-feira, Ngannou e Ferreira tiveram seu último confronto na pesagem cerimonial, e Ferreira ficou na cara de Ngannou.

Aos olhos de Nicksick, foi aí que tudo foi para outro nível para Ngannou.

“Aquele cara, depois daquela pesagem cerimonial, aquilo o acordou”, disse Nicksick. “Ele disse, ‘Tudo bem, filho da puta’, e disse isso. Estávamos lá e ele disse: ‘O rei está de volta, vou mostrar a esse cara o que está acontecendo. Eu fico tipo, ‘Inferno, sim.’

“Tinha energia e todos nós ficamos felizes que Renan fez isso. Estamos todos felizes que ele acertou em cheio e, seja o que for que tenha feito, acordou o gigante.

Após a vitória, as emoções transbordaram de Ngannou, junto com todos que estavam na jaula com ele. Em um esporte com tanta turbulência, foi um raro momento de clareza e um peso proverbial sendo tirado de um lutador e de um pai – e daqueles próximos a ele.

A partir daí, nada mais importou. Não se tratava de elogios, conquistas ou cinturões de campeonato. Tratava-se de uma vitória que significava mais do que apenas um novo lugar num currículo já impressionante.

“Na verdade, não falamos muito sobre nada”, explicou Nicksick. “Foi tão estranho porque ganhamos um título mundial [on Saturday] e isso [felt] como se o título não importasse nada. Eu nem vi o cinto. Normalmente tiramos uma foto com o cinto e isso foi pensado posteriormente. Esta foi uma vitória para Kobe. A única coisa que nos importava era fazer isso por Kobe.

“E assim que terminou, mano, honestamente, pegamos nossas coisas e saímos. Foi muito diferente porque não creio que a vitória possa substituir alguma coisa, se isso faz sentido. [Later on] nós pensamos, ‘Oh, nós ganhamos um título mundial’, isso nem passou pela nossa cabeça. Isto é para Kobe, isto é para o nosso menino Francis.

“Achei que ele nunca mais iria lutar depois da morte de Kobe. Não achei que ele fosse lutar novamente. Então, para ele ser capaz de se virar e então sair e atuar da maneira que fez contra um oponente de alto nível, eu não poderia estar mais feliz por ele.”

Ngannou colocou a luta no chão cedo, suavizando Ferreira para a eventual sequência de finalização. Quando ele começou a desferir seus socos, você podia sentir um pouco de peso sendo retirado de seus ombros robustos a cada golpe violento.

Os chutes continuaram, talvez mais do que o necessário, já que Ferreira estava inconsciente antes que o árbitro Dan Miragliotta finalmente interviesse.

“Dan Miragliotta devia dinheiro a ele”, disse Nicksick.

“Estava bem na minha frente, bem à minha esquerda e eu pulei prematuramente porque pensei – porque vi o corpo dele ficar mole – e pensei, ‘Tudo bem, cara, ele saiu, acabou, ‘ e então Miragliotta fica ali parado. A luta acabou e eu fui até Dan e pensei, ‘Maldita paralisação precoce.’ Ele fica tipo, (eu não sei o movimento). Foi como uma daquelas coisas do tipo, foda-se, esse cara está morto.”