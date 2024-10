O técnico do Arizona State, Kenny Dillingham, realizará testes de chute

Depois de três jogos consecutivos sem um field goal, o técnico do Arizona State, Kenny Dillingham, perdeu a paciência.

“Nosso jogo de chute é atroz”, disse Dillingham após a derrota da ASU por 24 a 14 para Cincinnati no sábado. “Então, se você sabe chutar e está no Arizona State, me mande um e-mail. Teremos testes de chute na segunda-feira, então vamos lá.”

Questionado se ele estava falando sério, Dillingham dobrou a aposta.

“Estou falando sério. Vamos divulgar isso em nossas redes sociais. Faremos um teste de chute na segunda-feira”, disse ele. “Precisamos encontrar alguém que consiga fazer um field goal. Isso torna tudo ainda mais difícil no final dos jogos, quando é claramente um cenário de chute. É aí que fica realmente difícil.”

O chutador do Sun Devils, Ian Hershey, que começou sua carreira no Idaho State, errou gravemente as tentativas de 48 e 41 jardas nas duas últimas tentativas do jogo dos Sun Devils. Hershey tem 7 de 12 tentativas de field goal nesta temporada e 18 de 19 em tentativas de pontos extras. O calouro redshirt Carston Kieffer perdeu sua única tentativa de field goal nesta temporada na estreia contra o Wyoming.

“[Hersey] estava chutando bem antes do jogo. Então, me senti bem com isso, mas você sabe, é o que é”, disse Dillingham. “Precisamos fazer um trabalho melhor para deixá-lo em um estado mental melhor para chutar. Mas, ao mesmo tempo, preciso fazer um trabalho e colocar em campo caras que possam atuar nessas situações também.”

Poucas horas após a coletiva de imprensa pós-jogo, Dillingham pediu desculpas a X, indicando que seus comentários colocaram a culpa desnecessariamente em um jogador.

“Gostaria de me desculpar em minha coletiva de imprensa pós-jogo por ter falado sobre nosso jogo de chute como faço no ataque/defesa”, escreveu ele. “No entanto, o jogo de chute é sempre direcionado a um jogador. Eu não deveria ter feito isso e peço desculpas. As derrotas deste time sempre recairão 100% sobre mim.”

Dillingham reconheceu que um teste aberto não levará necessariamente a uma mudança e, nesse caso, a equipe manterá o status quo.

“Se alguém estiver [good enough]então, bem-vindo ao time e vamos agitar a partir daí”, disse Dillingham.

Procurar ajuda do corpo discente no jogo de chute não é algo sem precedentes.

Em 2022, Ole Miss adicionou o apostador Charlie Pollock à lista, após o que o técnico Lane Kiffin disse: “Não sei muito sobre ele. Acho que ele estava na casa da fraternidade em uma festa de barril ou algo assim onde eles peguei ele.”

Em 2008, o falecido Mike Leach recrutou o estudante Matt Williams para a equipe da Texas Tech depois de vê-lo chutar um field goal de 30 jardas durante uma competição no jogo. Williams permaneceria com a equipe durante a temporada de 2010.