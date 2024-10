O técnico do Chiefs sugere que Taylor Swift pode estar por trás das lutas de Travis Kelce: “Não sinto isso”

UMEnquanto o Kansas City Chiefs se prepara para o próximo jogo, todos os olhos estão voltados para o astro tight end Travis Kelce, que tem sido objeto de muita especulação nesta temporada. Depois de um período de entressafra repleto de manchetes sobre seu romance turbulento com a sensação pop Taylor Swift, o desempenho de Kelce em campo pareceu vacilar no início da temporada. No entanto, o coordenador defensivo do Chiefs, Steve Spagnuolo, não está preocupado – e nem a equipe.

Um começo difícil

Kelce teve um início lento, conseguindo apenas oito recepções nos três primeiros jogos do Chiefs. Fãs e analistas questionaram se seu relacionamento de alto nível com Taylor e um verão agitado de viagens internacionais distraíram o veterano de seu jogo.

Os críticos apontaram as inúmeras saídas públicas do casal, desde jantares românticos na cidade de Nova York até aparições de destaque em eventos como o Aberto dos Estados Unidos, como possíveis razões para as primeiras dificuldades de Kelce. Alguns até sugeriram que a decisão de Swift de faltar a um jogo dos Chiefs em Los Angeles no mês passado foi uma medida calculada para manter os holofotes longe de seu namorado.

Spagnuolo descarta o barulho

Apesar da conversa, Spagnuolo permanece imperturbável. Em uma entrevista recente em O show de Dan Le Batardo treinador de 64 anos minimizou as críticas. “Eu não ouço. Eu não sinto isso.” Spagnuolo disse. “Não estou folheando o telefone olhando essas coisas. Então, realmente não ouço.”

Spagnuolo enfatizou a confiança inabalável da equipe em Kelce, explicando: “Não nos preocupamos com Travis. Existem alguns caras no esporte profissional que você conhece quando mais precisa deleseles vão aparecer, e esse é Travis.”

Desde então, Travis virou a esquina, conseguindo 16 recepções para 159 jardas em seus últimos dois jogos. Seu ressurgimento incluiu um lateral dissimulado atraente para o running back Samaje Perine durante a vitória do Chiefs por 26-13 sobre o New Orleans Saints. Enquanto o quarterback Patrick Mahomes brincava sobre o jogo imprevisível de Kelce, Spagnuolo observou que a mudança não foi tão surpreendente quanto parecia.

Ele brinca com isso na prática, e você o verá fazendo isso o tempo todo”, disse Spagnuolo. “Você precisa ter extrema autoconfiança, o que Travis tem, para conseguir algo assim. Steve Spagnuolo

Chefes focados no panorama geral

Enquanto os Chiefs continuam sua busca por um histórico tricampeonato no Super Bowl, a mensagem de Spagnuolo é clara: a equipe está focada no jogo longo e Kelce é parte integrante de seus planos. Apesar do barulho externo e do frenesi da mídia em torno de sua vida pessoal, Spagnuolo está confiante de que Kelce estará no seu melhor quando for mais importante.