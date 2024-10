O técnico do Lakers, JJ Redick, confessa sobre assistir ao filme do jogo no lava-jato

LOS ANGELES – JJ Redick confessou que assistiu a um filme de jogo no lava-rápido.

O ex-jogador da NBA, Baron Davis, avistou o técnico do primeiro ano do Los Angeles Lakers lá no sábado e postou sobre isso na plataforma social X.

Davis, escolhido na primeira rodada em 1999, jogou 13 temporadas na NBA pelo Golden State Warriors e pelo LA Clippers, entre outros.

Acabei de encontrar @jj_redick na Lava Jato. ele estava com o Laptop assistindo filme!!!! Treinador de jogadores!!! Lakers em ótimas mãos!! #dedicação – Barão Davis (@BaronDavis) 26 de outubro de 2024

“Acabei de encontrar @jj-redick na Lava Jato. ele estava com o laptop assistindo filme!!!! Treinador de jogadores!!! Lakers em ótimas mãos”, escreveu Davis.

Redick disse que um porta-voz do Lakers contou a ele sobre a postagem na mídia social antes de o time receber o Sacramento Kings no segundo jogo consecutivo.

Escolhas do Editor

“É a circunstância do back-to-back”, disse ele, quando questionado sobre o quão comum é para ele assistir a filmes de jogos em público.

“Basicamente, passei a noite passada e esta manhã amarrando o laço do jogo de ontem à noite e um pouco ansioso por hoje. Esta manhã não foi diferente.”

Ele disse que seus dois filhos jogavam basquete à tarde e o lava-jato ficava ao lado.

“Uso muito eficiente do tempo”, disse ele. “Eu assisto muito filme, mas isso não é normal, não. Obrigado, Barão.”

Depois de derrotar o Phoenix Suns por 123-116 na noite de sexta-feira, o Lakers se recuperou para uma vitória por 131-127 no sábado sobre o Kings, melhorando para 3-0 nesta temporada.

A Associated Press contribuiu para este relatório.