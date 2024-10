O técnico do Man United, Darren Fletcher, acusado após explosão de árbitro

Darren Fletcher foi acusado pela FA. James Gill-Danehouse/Getty Images

O técnico do Manchester United, Darren Fletcher, foi acusado de má conduta pela Associação de Futebol (FA) por supostamente abusar dos árbitros no intervalo durante a vitória por 2 a 1 sobre o Brentford.

Fletcher estava na cabine de imprensa em Old Trafford com os analistas do United, mas desceu para a área do túnel pouco antes do intervalo.

A FA alega que o ex-meio-campista do United agiu de “maneira imprópria e/ou conflituosa” e usou “palavras abusivas e/ou insultuosas” contra o árbitro Samuel Barrott e sua equipe.

O United ficou furioso porque Barrott expulsou o zagueiro Matthijs de Ligt de campo para receber tratamento de uma lesão na cabeça e, posteriormente, sofreu um escanteio enquanto o holandês estava na linha lateral.

Tanto o técnico Erik ten Hag quanto o assistente Ruud van Nistelrooy receberam cartões amarelos pelos protestos na época.

Um comunicado divulgado pela FA na sexta-feira dizia: “Darren Fletcher foi acusado de má conduta após o jogo do Manchester United contra o Brentford no sábado, 20 de outubro, na Premier League.

“Alega-se que o treinador agiu de forma imprópria e/ou conflituosa e/ou usou palavras abusivas e/ou insultuosas em relação ao quarto árbitro e ao árbitro e/ou árbitros assistentes. Darren Fletcher tem até terça-feira, 29 de outubro, para responder .”