O técnico do Oklahoma State, Gundy, machuca o olho após confronto em um rancho

Após três derrotas consecutivas, o técnico do Oklahoma State, Mike Gundy, sofreu outro golpe durante a semana de despedida dos Cowboys, sofrendo uma lesão incomum no olho que o forçou a transferir sua entrevista coletiva semanal e presencial para o Zoom na manhã de segunda-feira.

“Bem, tive um pequeno desentendimento com meu gado no fim de semana”, disse Gundy aos repórteres. “Acho que eles estavam nos assistindo jogar e levei uma cabeçada. Então, estou com um olho ruim que não achei que seria particularmente agradável para as pessoas quando olhassem para meu lindo rosto em uma entrevista ao vivo.

“Mais importante ainda, está cheio de sangue e fico tonto. Portanto, não é fácil ficar de pé e funcionar normalmente. Mas, fora isso, estou ótimo.”

Gundy, em sua 20ª temporada no comando do Oklahoma State, deve treinar os Cowboys quando eles visitarem o número 13 da BYU na sexta-feira. No entanto, mais detalhes sobre a lesão e como ela pode impactar Gundy em suas funções no início das 21h15, horário do leste dos EUA, em Provo, Utah, ainda não estão claros.

“Deve melhorar a cada dia”, disse Gundy. “Espero que melhore um pouco. Mas estou bem. Estou trabalhando no mesmo horário. Quer dizer, não é grande coisa. Só não achei muito atraente.”

Gundy e os Cowboys seguem para a invencível BYU na Semana 8, recuperando-se de três derrotas consecutivas que tiraram o ar das aspirações do Big 12 e do College Football Playoff que o Oklahoma State levou para a temporada regular.

Depois de começar por 3 a 0 neste outono, os Cowboys agora estão com 3 a 3 após derrotas consecutivas para Utah, Kansas State e West Virginia e 0 a 3 em jogos de conferência pela primeira vez desde 2005.

O estado de Oklahoma começou como um azarão de nove pontos na BYU.