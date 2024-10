O técnico do Patriots diz que a derrubada do TD na regra do ‘toe-heel’ foi correta

FOXBOROUGH, Massachusetts – Se não fosse pela regra do “toe-heel”, o New England Patriots poderia ter conquistado sua segunda vitória da temporada no domingo.

Em vez disso, eles perderam por 15-10 para o visitante Miami Dolphins depois que a recepção para touchdown de 12 jardas do recebedor novato Ja’Lynn Polk com 1:08 restantes foi anulada após revisão de replay instantâneo.

Polk saltou no ar sob as traves para interceptar um passe do quarterback Jacoby Brissett, com seu impulso levando-o em direção à linha final. O pé esquerdo de Polk caiu na end zone, assim como o dedo do pé direito, mas o calcanhar direito caiu fora de campo.

“A regra aplicada foi a regra do ‘toe-heel’”, disse o vice-presidente de arbitragem da NFL, George Stewart, em um relatório do pool. “O que aconteceu foi que ele estava com um pé no campo de jogo e, ao completar a segunda etapa, ele estava com o dedo do pé no campo de jogo, mas seu calcanhar bateu na linha branca, fora de campo. ele não tinha dois pés no campo no final da recepção.

Questionado sobre quais elementos da jogada foram críticos para anular a decisão original, Stewart disse: “Ele não tinha dois pés no campo de jogo. Foi um dedo do pé. Não foi uma chatice. Foi um dedo do pé. que fez com que esta fosse uma passagem incompleta.”

O pé esquerdo do novato do Pats, Ja’Lynn Polk, caiu na end zone, assim como o dedo do pé direito, mas o calcanhar direito caiu fora de campo. Após uma revisão – e por causa da regra do “toe-heel” – um passe TD de 12 jardas com 1:08 para o fim foi anulado. AP Foto/Michael Dwyer

O técnico do primeiro ano do Patriots, Jerod Mayo, concordou com os árbitros.

“Foi por pouco, mas foi a decisão correta na minha opinião”, disse Mayo.

Os Patriots tiveram mais duas jogadas após a decisão anulada para potencialmente marcar. Então, depois que a defesa parou os Dolphins para devolver a bola aos Patriots em sua própria linha de jarda-43, faltando 29 segundos para o fim e sem tempo limite, um ataque desesperador final terminou na linha de jarda-11 dos Dolphins.

Polk, escolhido no segundo turno de Washington, lamentou que os Patriots estivessem nessa posição porque o ataque ficou estagnado por longos períodos e o time totalizou 12 penalidades para 104 jardas.

Escolhas do Editor

1 Relacionado

Brissett, que finalizou 18 de 34 para 160 jardas, não acertou 100 jardas até o quarto período.

Os Patriots perderam quatro jogos consecutivos desde o início da temporada, com uma vitória fora de casa por 16-10 sobre o Cincinnati Bengals. Mayo disse na semana passada que mesmo na vitória da semana 1 sobre o Bengals, a falta de poder de fogo ofensivo era “insustentável”, o que levanta a questão de quão perto ele poderia estar de recorrer ao quarterback novato Drake Maye, a terceira escolha geral em o rascunho.

Os Patriots, que têm média de 12,4 pontos por jogo, apresentam instabilidade na linha ofensiva, iniciando cinco combinações diferentes nos primeiros cinco jogos. Seu corpo de recepção também entrou no domingo com o menor número de recepções e jardas de qualquer time da NFL.

Especificamente sobre se uma troca de quarterback faria diferença, Mayo desviou uma pergunta após a derrota de domingo sobre quanta separação existe entre Brissett e Maye.

“Não quero entrar na conversa sobre separação”, disse Mayo. “Direi que Jacoby está tentando fazer o que pedimos a ele desde o início. Ele está sofrendo alguns grandes golpes e sua resistência continua a aparecer. A execução de todo o ataque deve ser melhor no futuro.”