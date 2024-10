O técnico do Real Madrid, Ancelotti, critica as comemorações do Barcelona na goleada do Clássico

O treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, não gostou da forma como o banco do Barcelona comemorou o quarto golo, depois de ver a sua equipa ser derrotada por 4-0 no Clássico de sábado, no Santiago Bernabéu.

Robert Lewandowski marcou duas vezes, com Lamine Yamal e Raphinha também marcando, enquanto o Barça encerrava a série de 42 jogos sem perder do Real Madrid na LaLiga e avançava seis pontos sobre eles no topo da tabela.

As comemorações após o quarto gol, o décimo de Raphinha na temporada, se espalharam diante do banco do Real Madrid, com Ancelotti enfrentando o técnico do Barça, Hansi Flick. Ancelotti, porém, disse que seu problema estava no comportamento de um dos assistentes de Flick.

“[The problem] estava com o assistente, não com Flick”, disse Ancelotti em sua entrevista coletiva pós-jogo, quando solicitado a esclarecer o que havia acontecido. “O assistente não era um cavalheiro pela forma como comemorou na frente do banco. E Flick concordou conosco.”

Questionado sobre o incidente em sua coletiva de imprensa, Flick disse: “Não vi. Acabei de falar com Carlo e foi algo… é normal nesta situação, quando você comemora um gol talvez não seja… nós tenho idade suficiente para falar sobre isso.”

Carlo Ancelotti não gostou das comemorações do Barcelona pelo quarto gol contra o Real Madrid. OSCAR DEL POZO/AFP via Getty Images

O Real Madrid venceu os últimos quatro Clássicos em todas as competições e evitar a derrota aqui teria feito com que igualasse o recorde do Barça na LaLiga de 43 jogos consecutivos sem perder.

No entanto, após um primeiro tempo sem gols, eles desabaram após o intervalo.

Lewandowski marcou dois gols em três minutos, elevando seu total para 17 na campanha em todas as competições. Depois Yamal, que se tornou o mais jovem artilheiro do Clássico aos 17, e Raphinha completaram a goleada.

“Até ao golo foi um jogo equilibrado”, disse Ancelotti. “Tivemos chances e poderíamos ter marcado, mas não fomos clínicos. Quando eles marcam, isso tira um pouco de sua energia e vira outro jogo.

“Gostei do primeiro tempo, temos que seguir essa linha. Não temos que jogar tudo fora, só temos que esquecer os últimos 30 minutos. da última derrota frente ao Atlético Madrid na época passada e temos de fazer o mesmo. Estou certo de que faremos melhor.”

jogar 1:43 Burley classifica o colapso do Real Madrid no segundo tempo como ‘diabólico’ Craig Burley fala de um pesadelo no segundo tempo do Real Madrid, quando o time caiu para uma derrota por 4 a 0 para o Barcelona no El Clasico.

Foi uma entrada difícil no Clássico para Kylian Mbappé, que teve dois gols anulados por impedimento e perdeu várias chances.

No total, Mbappé foi pego em impedimento oito vezes – o maior número de empates em um jogo da LaLiga nas últimas 15 temporadas – assim como Los Blancosque teve 12 impedimentos no total, lutou para chegar atrás da linha alta do Barça.

“Corremos riscos com a sua posição”, acrescentou Ancelotti sobre o desempenho de Mbappé. “Eles têm uma linha alta e devido às margens estreitas não conseguimos aproveitar. Ele também teve três ou quatro oportunidades e não as aproveitou quando precisávamos de um pouco mais.

“O resultado não reflecte o que aconteceu em campo. O Barça avançou e depois a confiança que daí resultou mudou o jogo. Corremos riscos e é uma equipa em forma que foi perigosa no contra-ataque. A derrota preocupa-me, mas temos que nos recuperar rapidamente. Temos que continuar lutando. Não estaremos tão longe do que fizemos na temporada passada”.

O resultado encerrou uma semana notável para o Barça, ocorrendo apenas quatro dias depois de derrotar o Bayern de Munique por 4 a 1 na Liga dos Campeões.

Sob o comando de Flick, eles já venceram 12 dos 14 jogos em todas as competições, mas o técnico alemão recusou-se a se deixar levar.

“Começamos a jornada e estamos indo muito bem”, disse ele. “Como sempre digo, temos que melhorar as coisas e fazemos isso também, mas hoje não foi fácil. Continuamos com a nossa ideia, temos um fluxo no momento e temos que continuar.

“Sempre disse que estou muito feliz por trabalhar no Barça e também por viver no Barcelona. É um trabalho incrível, é uma nova parte da minha vida e é muito bom. Hoje fizemos uma partida fantástica e estou estou muito orgulhoso da equipe. E a forma como jogamos também é muito importante.

“Isso vai dar mais confiança aos jogadores. A comemoração no vestiário foi boa de ver. Agora temos um dia de recuperação, depois dou dois dias de folga aos jogadores e depois o foco está no Espanyol no próximo fim de semana.”