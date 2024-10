O técnico dos Cowboys, Mike McCarthy, relembra suas raízes em Pittsburgh

FRISCO, Texas – Enquanto Mike McCarthy fala, as memórias de Pittsburgh continuam fluindo.

“Roberto Clemente, acho que esse foi o primeiro cara que tive na minha parede quando era um garoto no final dos anos 60”, disse o técnico do Dallas Cowboys em seu escritório no The Star no início desta semana sobre o outfielder do Hall da Fama do Pittsburgh Pirates. . “Ele dominou o beisebol nos anos 60 e início dos anos 70.”

Mencione os jogos de futebol americano universitário em Pitt e é como se ele ainda pudesse ver o running back Tony Dors-itt – ele não se tornou Tony Dors-ett até que ele veio para os Cowboys – correu para um touchdown.

“Meu pai sempre dizia: ‘Ei, preste atenção, mantenha os olhos abertos. Ele vai quebrar um. Trinta e três vai quebrar um'”, disse McCarthy. “Era apenas uma questão de quando, não se.”

Depois de ir à missa aos domingos e limpar o bar do pai, era hora de assistir aos Steelers.

“Eu poderia nomear toda a defesa [from then] provavelmente ainda hoje”, disse McCarthy, e então ele o faz.

McCarthy não mora em Pittsburgh desde 1992, mas ainda está em casa. Sempre será. Ele ainda parece ser de lá, crescendo em Greenfield, a poucos quilômetros de dahn-cidade.

Esta semana, McCarthy regressa a casa pela primeira vez como treinador dos Cowboys (2-2) para defrontar os Steelers (3-1), que ainda jogam no mesmo local onde se enfrentam Allegheny, Monongahela e Ohio Rivers. O Estádio Three Rivers se foi. O Acrisure Stadium é a casa dos Steelers agora.

Os pais de McCarthy, Joe e Ellen, ainda moram lá, não muito longe das casas da Avenida Greenfield, onde criaram cinco filhos. Agora, eles estão blefando ao lado das irmãs de McCarthy, Ellen e Kellie. Colleen também mora perto. Todos estarão no jogo de domingo, assim como outros amigos e familiares. Com a ajuda da família Rooney, McCarthy conseguiu uma suíte.

“Entre o nosso povo e o seu povo, conseguimos o que precisávamos”, disse McCarthy.

Na noite de sábado, sua primeira parada será no mausoléu do Cemitério Católico do Calvário, onde seu irmão mais novo, Joe, descansa após falecer em 2015. Em seguida, ele irá de carro até a casa dos pais e passará um tempo com a família.

“É sempre uma oportunidade especial”, disse Kellie McCaffrey, uma das irmãs de Mike, que é diretora sênior da Tepper School of Business da Carnegie Mellon University. “Ele está na NFL há 30 anos e é muito intenso, mas estamos sempre felizes em ter a chance de vê-lo. Sei que ele está focado no negócio em questão e estamos absolutamente entusiasmados em apoiá-lo e a sua equipe. .”

McCarthy gostaria que os Cowboys ficassem mais perto do centro de Pittsburgh, em vez de perto do aeroporto.

“Vou seguir o caminho panorâmico até casa porque é sempre legal passear pela vizinhança”, disse McCarthy.

Eles vão comer pizza do seu lugar preferido, o Aiello’s, mas sua mãe também vai preparar um banquete.

“Minha mãe é uma ótima cozinheira”, disse Kellie, acrescentando: “Ela praticamente define o cardápio. Ele ficará feliz com tudo o que ela fizer”.

Pela primeira vez como técnico dos Cowboys, Mike McCarthy volta para casa em Pittsburgh para enfrentar seu time de infância, os Steelers. Foto AP/LM Otero

McCarthy retornou pela primeira vez como técnico da NFL em 2009, com o Green Bay Packers. A próxima viagem para casa em 2017 foi especialmente dolorosa, já que foi o primeiro jogo lá desde a morte de Joe. Os Packers perderam os dois jogos por um total de quatro pontos. Na verdade, os Steelers são o único time contra o qual McCarthy disputou vários jogos na temporada regular e não registrou uma vitória.

Mas ele ainda pode reivindicar o direito de se gabar sobre o time de sua cidade natal. Mais sobre isso mais tarde.

“Crescendo em Pittsburgh, tenho muito orgulho de ser de lá. Acho que a geração em que cresci, não sei, não poderia ter sido melhor crescendo ali mesmo na cidade”, disse McCarthy. . “Nosso bairro é Greenfield. Somos um dos primeiros bairros a sair do centro de Pittsburgh. Você pode pegar a 56E em um sábado de manhã e correr pelo centro de Pittsburgh. Contanto que você esteja acordado para jantar, seus pais não fizeram isso.” Nem sei que você saiu da vizinhança por tantos bons momentos.

As siderúrgicas estavam “rebentando”, disse McCarthy sobre sua infância. Os bairros estavam cheios de crianças. As crianças da Greenfield Ave. jogavam contra crianças na Exeter St. e depois na Loretto Road. e assim por diante nos bairros.

Às vezes eles iam ao Pitt Stadium e pegavam uma bola de futebol no vestiário. Eles jogariam uma partida no mesmo campo que seus heróis jogavam. Quando a equipe de campo os expulsasse, eles iriam para a Universidade Carnegie Mellon.

“Ninguém estava naqueles campos”, disse McCarthy.

No verão, a piscina do Magee Park abria às 10h. Dois campos de beisebol. Duas quadras de basquete. Eles estavam sempre ocupados. Ficava a cerca de 10 quarteirões de caminhada – ou corrida – de sua casa.

“Depois você ia para casa almoçar, descia de volta, descia para casa para jantar, descia de volta e tinha que estar em casa quando as luzes da rua se acendessem”, disse McCarthy. “Mas então, uma vez que você descobrisse que a maior parte da diversão começou depois que as luzes da rua se acenderam, você pediria para ficar fora mais tarde. Mas não, caramba, lembro-me de estar lá no colégio jogando basquete até uma hora da tarde. de manhã porque a polícia estava preocupada com outras pessoas correndo por aí.

“Olhando para trás, era como ter seu próprio clube de campo.”

O então técnico dos Packers, Mike McCarthy, detém o Troféu Vince Lombardi depois de derrotar os Steelers por 31-25 no Super Bowl XLV. Foto AP / David J. Phillip

McCarthy tinha quase 8 anos quando os Pirates venceram a World Series em 1971. Os Pirates “We Are Family” venceram novamente em 1979.

Ele viu a Recepção Imaculada de Franco Harris em uma televisão em preto e branco quando os Steelers venceram os Oakland Raiders em 1972. Ele ficou arrasado uma semana depois, quando os Steelers perderam para o Miami Dolphins no AFC Championship Game.

Mas então os Steelers venceram quatro Super Bowls em um período de cinco anos. Duas vezes eles venceram os Cowboys (Super Bowls X e XIII). Nasceu a Cortina de Aço.

“Foi uma época fenomenal para crescer nos anos 70 em Pittsburgh”, disse ele.

Durante esse tempo, McCarthy conheceu Art Rooney, o fundador dos Steelers, conhecido como The Chief. Jack Butler jogou nove anos pelos Steelers e McCarthy era amigo dos filhos de Butler, Tim e Kevin, que era um pouco mais velho. Um dia, eles tiveram que entregar um cartão de missa porque o irmão de Art, Silas “Dan” Rooney, um padre, havia morrido.

“Então aqui vamos nós para North Side e paramos em casa, e ainda me lembro de dois Cadillacs pretos sentados na frente dela e apenas de um bairro normal, não muito longe do estádio, o Three Rivers Stadium”, disse McCarthy. “O Jogo Azul-Cinza estava na televisão. Acho que era o Jogo Azul-Cinza. E lá estava ele, Art realmente sentado em um sofá. Então entramos, e Kevin é um grande irlandês, eu sou irlandês, então poderíamos nos passar por irmãos.

Quando The Chief descobriu que o avô de McCarthy jogava futebol na St. Rosalia’s Prep, ele disse: “Bem, ele deve ter sido um filho da puta durão —- se jogou lá.”

“Pareceram duas horas, mas poderiam ter sido 10 minutos”, disse McCarthy. “Isso é algo que você nunca esquece.”

Trinta anos depois, os Packers de McCarthy estavam se preparando para enfrentar os Steelers da família Rooney no Super Bowl XLV no AT&T Stadium em 6 de fevereiro de 2011.

McCarthy jura que não se deixou levar pela emoção de jogar contra seu time favorito enquanto crescia antes do jogo. Demais para se preparar. Muitas coisas para se preocupar. Uma tempestade de gelo cobriu Dallas naquela semana, então os planos de treino dos Packers foram mudados, passando da SMU para as instalações internas da Highland Park High School.

“Tínhamos muitas peças móveis”, disse McCarthy.

Mas no domingo, horas antes do início do jogo, ele percebeu quando viu o “verde e dourado e o preto e dourado” por todo o estádio.

Pelo menos alguns fãs do antigo bairro de Mike McCarthy em Pittsburgh ficarão entusiasmados se seus Cowboys vencerem os Steelers no domingo. Foto AP/David Richard

Em campo, antes do jogo, ele conversou com o técnico do Steelers, Mike Tomlin, o mesmo técnico que enfrentará novamente no domingo (20h20 horário do leste, NBC).

Para chegar às instalações dos Steelers, Tomlin teve que passar pelo antigo bairro de McCarthy pela Greenfield Ave., depois atravessar a Hot Metal Bridge até o South Side. Com o passar dos anos, Tomlin tornou-se amigo do guarda de trânsito em St. Rosalia’s, a escola primária católica frequentada por quatro gerações de McCarthys.

Normalmente, o guarda de trânsito acenaria para o treinador dos Steelers passar.

“Mike diz: ‘Eu desci a Greenfield Avenue no início da semana, o guarda da escola me dispensa. Me dá um sinal de pare. Ela não me fez parar desde que cheguei lá. Ela está acenando para todo mundo passar'” McCarthy ri da lembrança.

Quando Tomlin parou no CoGo local para abastecer, alguns falastrões gritaram: ‘Desta vez você vai afundar, Tomlin. Você vai levar uma surra.

“Ele disse: ‘Onde diabos estou?'”, Disse McCarthy. “Ele disse: ‘Foi muito legal dirigir por Greenfield esta semana’”.

Os Packers venceram os Steelers por 31-25, para vencer o Super Bowl em Arlington, Texas. O garoto de Pittsburgh venceu seu time no maior jogo de todos.

No canto da mesa de McCarthy, atrás de uma foto de família, está o Troféu Lombardi.

“Você já pegou um?” McCarthy pergunta a um visitante. “É mais pesado do que você pensa. Foi isso que me chocou quando eles me entregaram. Porque você está naquele palco, eles entregam para você e você vai fazer o ‘Ei, aqui vamos nós, ‘ ou algo assim. Quero dizer, não é super pesado, é apenas surpreendente.”

Por quase 40 minutos, o troféu, misturado a um sortimento de fotos e papéis, além de uma vela acesa, passou quase despercebido enquanto a conversa se voltava para Greenfield, comida no Aiello’s e Rialto’s, Clemente e os Pirates, os Steel Curtain Steelers , Dors-isso e os Pitt Panthers, e um garoto de Pittsburgh treinando os rivais Cowboys.

“Conhecer Roger Staubach foi inacreditável”, disse McCarthy. “Quero dizer, não é diferente da primeira vez que conheci Terry Bradshaw.”

Após o Super Bowl, um dos proprietários minoritários dos Steelers encontrou McCarthy.

“Ei, obviamente queríamos vencer”, disse ele a McCarthy. “Mas se não o fizemos, estamos felizes por ter sido você. Sempre apreciei isso porque somos uma fraternidade unida lá atrás.”

Algumas bandeiras dos Cowboys serão vistas em Greenfield. Kellie disse que o bairro apoia seu irmão independentemente de onde ele treina, até mesmo os Cowboys, apesar da rivalidade que começou na década de 1970, e principalmente nesta semana.

Na quinta-feira, Kellie levou sua filha, Reese, afilhada de Mike, ao Hospital Infantil de Pittsburgh para um check-up.

“Ela acabou de se vestir, entrou no carro e não percebeu que estava com uma camisa dos Cowboys”, disse Kellie. “Ela usa isso com orgulho. E ninguém nos incomodou.”