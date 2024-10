O técnico Sub-18 do Arsenal, Jack Wilshere, deve se juntar ao Norwich, diz fonte

Jack Wilshere treina no Arsenal desde 2022. David Price/Arsenal FC via Getty Images

O ex-meio-campista inglês Jack Wilshere deve se juntar ao Norwich City como técnico do time principal, disseram fontes à ESPN.

O clube do campeonato está em negociações avançadas com o Arsenal em uma mudança que o levaria a deixar o cargo de técnico da equipe sub-18 e substituir Narcis Pelach, que deixou o Norwich para ingressar no Stoke City no mês passado.

Uma fonte disse à ESPN que Wilshere deverá assumir o comando da seleção sub-18 do Arsenal contra o Aston Villa no sábado, antes de finalizar sua partida para Norwich.

Wilshere se aposentou como jogador em julho de 2022, encerrando uma carreira na qual fez 197 partidas pelo Arsenal, além de passagens por West Ham, Bolton, Bournemouth e pelo time dinamarquês AGF Aarhus, ao mesmo tempo em que somou 34 internacionalizações pela Inglaterra.

Posteriormente, Wilshere ingressou na academia do Arsenal e formou um relacionamento próximo com Ben Knapper, que era o gerente de empréstimos do Arsenal antes de se mudar para Norwich.

Falando em entrevista coletiva na sexta-feira, o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, recusou-se a confirmar a saída de Wilshere, mas disse: “Ele tem sido ótimo. Todo mundo conhece sua carreira, seu caráter e ele é uma personalidade realmente especial. Suas ligações com o clube de futebol são únicas.

“Ele tem essa aura e carisma e uma forma de se conectar com as pessoas. Ele tem sido uma inspiração para as crianças por causa de sua história, do que fez e da maneira como fez.

Enquanto isso, o Arsenal espera que Bukayo Saka esteja apto para enfrentar o Bournemouth no sábado, depois que Arteta confirmou que não sofreu um problema significativo no tendão da coxa, apesar de ter mancado durante a derrota da Inglaterra na Liga das Nações para a Grécia.

“Não é uma lesão grave”, disse ele.

“Ele está evoluindo muito bem. Ele fez algumas coisas nos últimos dias, quando voltou da seleção após o segundo jogo. Estamos esperançosos. Temos um treino esta tarde e ele fez algumas coisas ontem, então vamos ver se ele conseguir chegar a tempo.”

Kai Havertz (joelho) e Gabriel Martinelli (gémeos) também serão avaliados após o treino de sexta-feira, mas Thomas Partey está disponível depois de ter falhado a missão internacional com o Gana devido a doença.

O problema no tornozelo de Martin Ødegaard o deixará de fora contra o Bournemouth, mas Arteta acrescentou: “Na próxima semana será uma história diferente. Na fase posterior da reabilitação, onde ele está no momento porque já está fazendo muitas coisas, ele precisa limpar alguns marcadores .

“Há certas coisas que ele precisa se sentir confortável em fazer, especialmente com a bola. A próxima semana será crucial para entender o quão perto ele está.”