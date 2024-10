O testamento de John Amos mudou antes da morte, filha e outros afirmam

João Amós ‘filha Shannon está reivindicando seu irmão, KC conspirou com outras duas pessoas para tirar vantagem do ator em declínio … alegando que seu testamento foi alterado antes de sua morte.

Shannon apareceu no “TMZ Live” quinta-feira, onde se juntou a ela o ex-gerente de negócios de John, Paulo Baldassarre e sua filha, Quiera Colston … para soar o alarme sobre as perguntas não respondidas sobre as circunstâncias chocantes que cercaram a morte da estrela de “Good Times”.

De acordo com Shannon, John foi diagnosticado com demência com corpos de Lewy em 2016, o que levou KC a ir morar com o pai – e ela diz que KC então passou a isolar a lenda da TV de seus outros entes queridos… até mesmo monitorando suas ligações.