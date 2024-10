O treino de Tua Tagovailoa regressa à vista de boas-vindas aos Golfinhos

MIAMI GARDENS, Flórida – Os jogadores do Miami Dolphins ficaram em êxtase ao ver o quarterback Tua Tagovailoa retornar ao campo de treino na quarta-feira, talvez ninguém mais do que o wide receiver Tyreek Hill.

Tagovailoa treinou pela primeira vez desde que sofreu uma concussão em 12 de setembro. Ele foi colocado na reserva por lesão na semana seguinte e perdeu os próximos quatro jogos dos Dolphins.

O melhor passador da NFL na temporada passada está elegível para sair do IR esta semana, e Hill disse que o retorno de Tagovailoa trouxe um sentimento familiar de volta ao campo de treino.

“Ele estava ótimo. Parecia nos velhos tempos”, disse Hill. “Eu e ele nos conectamos em algumas tomadas profundas hoje, e isso me fez sentir bem hoje. muito S — foi tão lindo, que m — quase me fez chorar hoje como apenas tê-lo na escalação, tê-lo comandando as jogadas, tê-lo dirigindo o ataque, como apenas ouvir sua voz.

“Eu sei que parece loucura, mas ele é uma grande parte desta equipe.”

Miami está 1-3 nos quatro jogos que Tagovailoa perdeu. Nesse trecho, o ataque dos Dolphins ocupa o último lugar em pontuação, 31º em pontos ofensivos esperados somados e 29º em jardas por jogo.

A produção de Hill diminuiu sem Tagovailoa. Ele está a caminho de 833 jardas recebidas, o que seria o menor total desde sua temporada de estreia.

Depois de se conectar com seu quarterback em vários passes profundos durante o treino de quarta-feira, a empolgação de Hill chegou ao vestiário. O wide receiver Jaylen Waddle disse que Tagovailoa completou quase todos os passes que lançou para Hill e que, quando eles estão na mesma página, “isso normalmente leva a grandes jogadas”.

“Foi lindo. Foi tão lindo”, disse Hill. “Aposto que se você perguntar a todos os caras neste vestiário, basta dizer: ‘Ei, Tua se conectou com Tyreek hoje?’ E se eles disserem: ‘Sim’, a próxima pergunta deveria ser: ‘Qual foi a reação dele logo depois disso?’ Acabei de colocar um grande queijo no rosto porque me senti tão bem.

Tagovailoa se machucou após iniciar o contato para encerrar uma disputa contra o Buffalo Bills na Semana 2. Tanto Tagovailoa quanto o técnico Mike McDaniel concordaram que o quarterback tem a responsabilidade de se proteger em campo no futuro.

Hill brincou que ele e seus companheiros dizem a Tagovailoa “o tempo todo” para deslizar, e que os fãs dos Dolphins deveriam torcer por ele quando ele o fizer. O running back Raheem Mostert ecoou o sentimento de Hill, acrescentando que Tagovailoa é quem controla suas ações em campo.

“Ah, sim, temos conversado com ele desde a lesão”, disse Mostert. “Eu tenho dito a ele: ‘Ei, você precisa trabalhar para deslizar.’ E todos nós brincamos e rimos, mas falando sério, ele sabe que tem que se proteger um pouco melhor e seguir em frente, só ele pode controlar essas coisas. Podemos dizer essas coisas para ele até ficarmos azuis. o rosto, mas uma coisa que eu diria que sempre digo é: ‘Ei, você pode trazer um cavalo para beber água, mas não pode obrigá-lo a beber, certo?’

“Vamos trazer o Tua para aquela água, mas não podemos obrigá-lo a beber. Ele entende isso e, daqui para frente, vai dar o seu melhor.”

Tagovailoa teve participação limitada no treino de quarta-feira. Para jogar no domingo, ele precisará ser um participante pleno dos treinos na quinta ou sexta-feira. Depois de praticar totalmente, ele poderá se reunir com um consultor neurológico independente designado para a equipe e receber autorização final para jogar.

A quinta escolha no draft de 2020 da NFL disse que está sem sintomas desde o dia seguinte à concussão, a terceira diagnosticada em sua carreira na NFL.