O troll relacionado ao estádio de Wisconsin é a manchete dos principais trolls do CFB na Semana 8

Com a temporada regular do futebol universitário passando da metade, as páginas dos times nas redes sociais permaneceram em excelente forma com seus golpes pós-vitória.

O Wisconsin Badgers conquistou sua terceira vitória consecutiva no sábado, derrotando o Northwestern Wildcats por 23-3 em Evanston, Illinois, e passando para 5-2 na temporada.

O jogo foi disputado no estádio temporário dos Wildcats no Lago Michigan, o último jogo que Northwestern jogará no campo pitoresco – e não convencional. Os Badgers se despediram do local com um soco de despedida.

Aqui estão alguns dos melhores trolls pós-jogo da semana 8 da temporada de futebol americano universitário.

Cincinnati 24, Estado do Arizona 14

O Cincinnati Bearcats manteve sua campanha de recuperação na tarde de sábado, derrotando o Arizona State Sun Devils por 24 a 14, pela terceira vitória dos 12 grandes da temporada. Os Bearcats venceram apenas três jogos em 2023, incluindo apenas um em conferência.

A conta de Cincinnati postou um gráfico com a legenda trollando o mascote Sun Devil de seu oponente, gabando-se de que eles estavam “se sentindo diabólicos” com a vitória.

UTEP 30, FIU 21

Depois de ficar sem vitórias nos primeiros seis jogos, os UTEP Miners conquistaram seu primeiro triunfo da temporada na quarta-feira, ganhando uma vitória por 30-21 sobre o Florida International Panthers. O running back Jevon Jackson correu para 148 jardas e marcou na vitória.

Os Miners ofereceram uma brincadeira com as iniciais da FIU após o jogo, trocando o ‘U’ por uma pergunta aberta.

Tulane 24, Arroz 10

O Tulane Green Wave venceu seu quarto jogo consecutivo com uma vitória em casa sobre o Rice Owls, que agora está 1-4 nas últimas quatro partidas. A defesa do Onda Verde produziu cinco reviravoltas na vitória.

Após a vitória, a equipe de mídia social de Tulane produziu um troll que fazia referência à comida que compartilha o nome de seu oponente, bem como às suas próprias raízes Cajun.

É assim que gostamos do nosso arroz cozido à moda Cajun com SUCO!!!#RollWave 🌊 pic.twitter.com/1OQ1JNb5c6 – Tulane Futebol (@GreenWaveFB) 19 de outubro de 2024

Louisiana 34, Carolina Costeira 24

No tocante aos golpes relacionados a Cajun, os vizinhos de Tulane, Pelican State – os apropriadamente chamados Louisiana Ragin ‘Cajuns – tinham seu próprio troll pronto após uma vitória por 34-24 sobre os Coastal Carolina Chanticleers.

O “jantar de frango” da Louisiana! o gráfico da vitória faz referência ao mascote da Coastal Carolina, um galo. O gráfico foi combinado com uma legenda que homenageava as raízes dos Ragin ‘Cajuns na Louisiana.

Levaremos essa para Geaux 🤟 pic.twitter.com/HyRlL8ZVfC – Louisiana Ragin ‘Cajuns® Futebol (@RaginCajunsFB) 19 de outubro de 2024

Illinois 21, Michigan 7

O Illinois Fighting Illini acrescentou mais uma vitória ao seu currículo no sábado, derrotando o Michigan Wolverines por 21-7 para garantir uma marca geral de 6-1. O resultado somou-se a uma campanha inesquecível para o atual campeão nacional Wolverines, que caiu para 4-3.

Os operadores do estádio de Illinois acrescentaram um ponto de exclamação à vitória, tocando “Mr. Brightside”, que Michigan joga durante o quarto período dos jogos em casa no Big House, nos alto-falantes do estádio enquanto o relógio passava.