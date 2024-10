‘O verdadeiro campeão dos pesos pesados’: os profissionais reagem ao retorno triunfante de Francis Ngannou na Batalha dos Gigantes do PFL

Francis Ngannou está retomando exatamente de onde parou.

Em sua primeira luta sob as regras do MMA desde janeiro de 2022, “O Predador” se somou à sua coleção de nocautes memoráveis ​​​​com uma finalização no primeiro round sobre Renan Ferreira na luta principal da Batalha dos Gigantes do PFL, no sábado, em Riad, na Arábia Saudita.

Ngannou assinou com o PFL em maio de 2023 após se separar do UFC – nunca tendo perdido o título dos pesos pesados ​​​​da promoção no octógono – mas reservou duas lutas de boxe de alto nível com Tyson Fury e Anthony Joshua antes de finalmente competir pela liga. Ele não decepcionou, precisando de menos de um round para levar Ferreira ao tatame e finalizar com socos fortes no chão que deixaram o campeão do torneio PFL de 2023 manco.

Os elogios a Ngannou vieram de todos os cantos do mundo dos esportes de combate, com o companheiro do PFL Jake Paul chamando-o de “O verdadeiro campeão dos pesos pesados” e convocando um confronto entre Ngannou e o campeão dos pesos pesados ​​do UFC Jon Jones.

Veja mais das melhores reações das redes sociais abaixo.

Vamos, porra, Francisco. O verdadeiro campeão dos pesos pesados!!! -Jake Paul (@jakepaul) 19 de outubro de 2024

Francis Ngannou x Jon Jones. Isso é o que eu quero. Isso é o que você quer. Reposte isso agora -Jake Paul (@jakepaul) 19 de outubro de 2024

Eu amo Jon Jones e Stipe Miocic. Mas não se esqueça da última vez que Stipe lutou, ele foi nocauteado por Francis Ngannou. Então, não importa quem vença a luta, o peso pesado é Francis -Jake Paul (@jakepaul) 19 de outubro de 2024

Isso é uma merda de rei. Eles tentaram pagar menos, mas ele teve coragem de encontrar uma saída. Respeite Francisco #Kobe -Jake Paul (@jakepaul) 19 de outubro de 2024

O UFC não tem competição no MMA. -Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 19 de outubro de 2024