O zagueiro grego George Baldock, nascido na Grã-Bretanha, morre aos 31 anos

O corpo do Panathinaikos, nascido na Grã-Bretanha, e do zagueiro grego George Baldock, foi encontrado na quarta-feira em uma piscina em sua casa, no subúrbio de Glyfada, no sul de Atenas, disseram fontes policiais.

A causa da morte permaneceu desconhecida.

A polícia tentou reanimação cardiopulmonar no ex-jogador da Premier League, de 31 anos, mas não conseguiu reanimá-lo, disse um policial.

A hora da morte foi estimada às 22h00 (19h00 GMT).

Baldock, que era de ascendência grega e foi internacional 12 vezes pelo país, ingressou no Panathinaikos em maio vindo do Sheffield United, depois que o time inglês foi rebaixado da primeira divisão.

Ele também jogou pelos times da liga inferior MK Dons e Oxford United.

O Sheffield United disse estar chocado e extremamente triste com a morte de um jogador popular que passou sete anos em Bramall Lane, com outros clubes ingleses enviando suas condolências.

Baldock fez quatro partidas pelo Panathinaikos, incluindo um empate em 0 a 0 com o rival local Olympiakos no fim de semana, mas não foi convocado para a seleção grega da Liga das Nações para o jogo contra a Inglaterra, em Wembley, na quinta-feira.

O zagueiro da Inglaterra e do Manchester United, Harry Maguire, ex-jogador do Sheffield United, postou uma fotografia de Baldock no Instagram com um emoji de coração partido e RIP.

“Com profunda tristeza e dor, a seleção nacional e a Federação Helênica de Futebol se despedem de George Baldock”, disse a seleção grega no Facebook.

“Não há palavras para descrever a dor humana causada pela notícia da perda prematura de um dos nossos jovens. O momento pede silêncio. Condolências à sua família. Condolências à sua segunda família.