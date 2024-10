Ofertas do primeiro dia em produtos de cozinha de Paris Hilton, Chrissy Teigen e muito mais

A TMZ pode cobrar uma parcela das vendas ou outra compensação dos links desta página.

Principais dias de grande negócio da Amazon em 2024 está oficialmente aqui… e essas ofertas para todas as suas necessidades culinárias farão você exclamar: “Isso é quente!”

Encontre de tudo, desde o conjunto de facas que Chrissy Teigen usa em sua própria casa… até um conjunto de panelas perfeitamente rosa inspirado em Paris Hilton… além de produtos da Keurig, Ninja, Nespresso, KitchenAid e muito mais.

Esses itens irão ajudá-lo a se transformar de um cozinheiro caseiro em um chef famoso em pouco tempo.

Desejos de forno holandês

Cozinhe como Chrissy com seu estilo Desejos de forno holandês .

Com o tempo mais frio se aproximando, este forno holandês de 5,3 litros é perfeito para ensopados saudáveis ​​ou carnes refogadas. Sua construção leve facilita o cozimento e garante que não haja respingos ou problemas na cozinha. Além disso, você não terá que se preocupar com alimentos presos dentro de sua superfície antiaderente, livre de PTFE, PFOA e PFOS.

Este pote não é apenas esteticamente agradável, com interior dourado e acabamento externo em esmalte fosco, mas também é multifuncional. Ele pode ser usado como filtro, vaporizador ou protetor contra respingos de óleo – e também é a travessa perfeita para servir.

Um revisor escreveu: “Pesado, elegante, bem construído e uniforme para cozinhar. Este é um ótimo refogado, vapor, refogado, sopa fervendo ou panela de uso geral. É bem construído e a tampa se ajusta bem. Adoro a inserção de silicone incluída para cozinhar no vapor que também funciona como escorredor.”

Conjunto de faca para desejos

Chrissy também cobriu você com talheres com ela Conjunto de faca para desejos .

Uma necessidade para qualquer chef doméstico, este conjunto durável de oito peças em aço inoxidável é inspirado nas facas que Chrissy usa diariamente – e feito com nitidez e precisão duradouras em mente. Inclui um cutelo de 6 polegadas, uma faca Santoku de 7 polegadas, uma faca de trinchar de 8 polegadas, uma faca de chef de 8 polegadas, uma faca de pão de 8 polegadas, uma faca utilitária de 5 polegadas e uma faca de descascar de 3,5 polegadas.

Tudo isso é exibido em um elegante bloco de facas de freixo, complementando perfeitamente todos os cabos das facas e mantendo sua cozinha livre de bagunça.

Conjunto de panelas rosa Paris Hilton

Canalize sua herdeira interior com isso Conjunto de panelas rosa Paris Hilton .

Esta coleção de oito peças manterá sua cozinha linda em rosa e inclui uma frigideira de 8 polegadas, frigideira de 9,5 polegadas, panela de 2 litros com tampa, frigideira de 3,5 litros com tampa, panela de 5 litros com tampa, e 4 protetores de feltro. Além de terem o tom perfeito de rosa bebê, todos os tampos de vidro temperado têm tampas com bordas douradas.

Além de elegantes, essas panelas e frigideiras tornarão muito fácil cozinhar com revestimento antiaderente multicamadas, livre de PFOA, que cria uma distribuição uniforme de calor sem adição de óleos extras. Além disso, a limpeza será rápida, pois a comida não grudará na superfície.

“Deixe para Paris Hilton criar um conjunto de potes que sejam bonitos e eficientes. Muito bonitos e leves também. E os protetores são bonitos para que você não os arranhe durante o armazenamento. Uma vitória!” um cliente feliz escreveu.

Fritadeira de ar Paris Hilton

Somente Paris poderia fazer uma fritadeira de ar tão icônica !

Disponível em rosa bebê e branco, este dispositivo 8 em 1 apresenta configurações que incluem fritar, assar, grelhar, assar, reaquecer, manter aquecido, pizza e desidratar. Com uma cesta grande de 6 litros, ele pode preparar uma refeição inteira e cozinhá-la rapidamente, graças aos controles de temperatura ajustáveis ​​que variam de 90°F a 400°F.

No final da refeição, a bandeja para crocantes e o cesto antiaderente, isentos de PFAS, PFOA, PFOS e PTFE, também são fáceis de limpar e podem ser lavados na máquina de lavar louça.

Um revisor escreveu: ‘A fritadeira Paris Hilton não é apenas um eletrodoméstico de cozinha; é uma peça de referência que combina estilo e funcionalidade perfeitamente … Esta fritadeira exala o glamour característico de Paris Hilton ao mesmo tempo que oferece desempenho de alto nível no domínio da culinária saudável. “

Máquina de café de dose única Keurig

Amantes do café, comecem bem o dia com uma xícara fresquinha preparada em seu Cafeteira Keurig K-Supreme .

Esta máquina de café de dose única pode fazer vários tamanhos de xícaras de 6 onças. a 12 onças. e realiza o trabalho em apenas alguns minutos. Ele pode personalizar sua bebida para ficar mais forte ou pronta para ser gelada. Além disso, extrai mais sabor e aroma do que a cervejaria K-Classic. E graças ao seu tamanho compacto, cabe perfeitamente em qualquer bancada.

“Estou gostando desta máquina Keurig ainda mais do que esperava. Depois de anos usando máquinas grandes e largas com todos os recursos, esse design está se revelando exatamente o que eu preciso”, escreveu um revisor.

Power Blender da Ninja Food

O Power Blender da Ninja Food pode fazer tudo!

Sendo o sistema de cozinha mais versátil e poderoso da Ninja, este dispositivo multifuncional pode fazer tudo o que você esperaria de um liquidificador normal, mas também pode fatiar, ralar e ralar graças à sua tampa de processamento aprimorada. Controle a velocidade e a textura de cada mistura – e mantenha todos os nutrientes intactos.

Em uma avaliação cinco estrelas, um cliente escreveu: “Eu faço smoothies e milkshakes a granel e este é meu terceiro liquidificador. impressionado com o quão poderoso essa coisa é… O que levou cerca de três intervalos de 1 minuto para misturar e depois separar os ingredientes para obter a consistência que eu queria leva cerca de 15 segundos com essa coisa.

Panela de pressão multiuso Instant Pot Pro

Torne a hora do jantar mais fácil com Panela de pressão multiuso Instant Pot Pro .

Este dispositivo multifuncional possui 10 configurações diferentes: cozimento sob pressão, cozimento lento, sous vide, frigideira, esterilizador, máquina de iogurte, aquecedor de alimentos, padeiro de bolo e vaporizador. Prepare sua refeição no período que desejar – use a panela de pressão para economizar tempo ou cozinhe lentamente para ferver ao longo do dia.

Não se preocupe enquanto prepara sua refeição, pois o Instant Pot Pro possui mais de 11 recursos de segurança, incluindo proteção contra superaquecimento e tampa com trava segura.

Máquina de café e café expresso Nespresso Vertuo Pop+

Você vai acordar se sentindo como Sabrina Carpenter com Máquina de café expresso Nespresso Vertuo Pop+ !

Este dispositivo compacto possui muita potência, produzindo uma variedade de bebidas de café em cinco tamanhos diferentes. Desfrute de expressos simples e duplos preparados quentes ou com gelo com apenas um toque. Você tem a garantia de uma ótima bebida – e economizará dinheiro evitando a cafeteria.

“O melhor dinheiro que já gastei em uma cafeteira. Se você quer um expresso acessível em casa, é esse. Cada xícara é suave e agradável. 10 vezes melhor do que gastar 8 dólares em um expresso gelado”, escreveu um crítico.

Fabricante de água com gás SodaStream Terra

Gosta de abrir um refrigerante durante o dia? O SodaStream Terra tem tudo para você!

Faça água com gás fresca na sua própria cozinha com apenas o apertar de um botão. Você pode até escolher seu próprio nível de carbonatação. E se você estiver com vontade de algo doce, adicione algumas gotas de suas misturas de sabores melhores para você.

E, além disso, você reduzirá o desperdício ao pular todas aquelas garrafas plásticas descartáveis ​​​​e usar o recipiente de gaseificação reutilizável sem BPA da SodaSteam, que pode ser lavado na máquina de lavar louça.

Um crítico escreveu: “Se você gosta de refrigerante, mas está ficando cansado do preço cada vez maior dele na loja, além de ter um monte de latas ou garrafas vazias para devolver, reciclar ou jogar fora, este é um fantástico alternativa, e o custo inicial será anulado rapidamente com o que você economiza ao comprá-lo na loja.

Misturador com cabeça inclinada KitchenAid Artisan Mini 3,5 Quart

Mantenha seus eletrodomésticos compactos com este Misturador com cabeça inclinada KitchenAid Mini !

Este dispositivo de aço inoxidável pode ser pequeno, mas é durável e feito para durar, com 67 pontos de contato ao redor da tigela para resultados de mistura ideais. O design da cabeça inclinada permite que os cozinheiros tenham melhor acesso à tigela, facilitando a adição de ingredientes. Além disso, a tigela de 3,5 litros é perfeita para seu próximo lote de biscoitos.

Um cliente satisfeito escreveu: “Adorei esta batedeira. Vem com três acessórios. Tamanho perfeito! Fácil de levantar e transportar. O trabalho da batedeira maior só não aguenta tanto quanto a tigela é menor. Uma vantagem aqui. “

Termômetro de carne sem fio ThermoPro TempSpike

Não haverá mais suposições com o Termômetro de carne sem fio ThermoPro TempSpike .

Prepare uma refeição como um profissional e não se preocupe em servir carne mal passada. Este dispositivo fácil de usar permite inserir a sonda na carne e monitorar sua temperatura interna no display sem fio, alimentado por tecnologia RF.

A sonda de carne, feita de aço inoxidável e cerâmica de zircônia, é 30% mais fina que os concorrentes, mais fácil de inserir e pode suportar temperaturas de defumação de até 1.050°F.

“Este termômetro de carne sem fio não decepciona. Funciona imediatamente (após o carregamento), não requer configuração, conecta-se e permanece conectado sempre. Depois de experimentar o de um concorrente primeiro, não poderia estar mais feliz com esta compra”, escreveu um revisor. .

Varinha mágica de imersão Braun MultiQuick

Economize tempo, economize espaço e economize limpeza com o Varinha mágica de imersão Braun MultiQuick .

Pare de arrastar todos os aparelhos volumosos e experimente este liquidificador de imersão leve para todas as suas necessidades de emulsificação. Quer esteja a fazer sopa, batidos ou até hummus, obterá resultados suaves, sem pedaços indesejados. Em seguida, troque a varinha misturadora pelo picador de 2 xícaras e corte os vegetais e outros itens difíceis de misturar.

Um cliente satisfeito escreveu: “Estou usando este produto há quase seis meses, muito feliz por tê-lo comprado. Potência forte, boa qualidade, muito prático. Botão confortável. Nada de ruim nisso. Totalmente recomendado.”