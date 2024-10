Ofertas do primeiro dia: principais escolhas de Khloe Kardashian

A TMZ pode cobrar uma parcela das vendas ou outra compensação dos links desta página.

Khloé Kardashian você tem economias em seus favoritos pessoais para Principais dias de grande negócio da Amazon em 2024 .

A estrela do reality show encheu sua loja na Amazon com itens que ela usa diariamente… e embora a promoção de dois dias possa tecnicamente ter acabado, as ofertas desses produtos ainda estão ativas!

De ventiladores e aspiradores a uma máquina de café expresso que produz bebidas com qualidade de barista, aqui está o que Khloé recomenda na grande liquidação.

Aspirador de mão sem fio Shark

Limpe a sujeira em qualquer lugar com o Aspirador de mão sem fio Shark WANDVAC .

Este aspirador pode ser pequeno e leve, mas seu motor sem escovas de alta velocidade oferece um poder de sucção inacreditável. Sua avançada tecnologia de filtragem captura poeira e detritos grandes, seja nas fendas do sofá ou no chão do carro.

Quando terminar, basta esvaziar os detritos com um único toque de um botão e, em seguida, devolvê-lo à elegante base de carregamento para que esteja sempre pronto para uso quando você precisar.

Aspirador de pó sem fio Shark Clean & Empty

Para trabalhos maiores, considere o Aspirador de pó sem fio Shark Clean & Empty .

Este dispositivo leve pode limpar toda a sua casa com uma única carga e até 40 minutos de autonomia. Seu filtro HEPA captura e retém mais de 99,97% da poeira e dos alérgenos – isolando-os para que não haja preocupação com nuvens de poeira ou com a propagação de sujeira no ar que você respira.

Um revisor cinco estrelas escreveu: “Adoro esse aspirador! É leve, tem ótima sucção, sabe como se ajustar desde um chão nu até um piso acarpetado. para descartar o coletor mestre de vez em quando, em vez de sempre que usei o aspirador, como nos aspiradores anteriores, recomendo isso fortemente.

Ninja Nutri-Blender Plus

Evite filas em Erewhon porque o Ninja Nutri-Blender Plus tornará sua rotina diária de smoothies saudáveis ​​super rápida e fácil.

Este liquidificador pessoal compacto facilita a preparação de deliciosas bebidas congeladas, bem como sucos, sopas e shakes. Embora este dispositivo possa ser pequeno e leve, ele tem o poder de todos os outros liquidificadores Ninja com uma base de motor de 900 watts de pico. Ele pode facilmente triturar gelo e quebrar frutas e vegetais inteiros para criar extrações ricas em nutrientes.

“Isso combina tão bem e muito rápido! Apenas alguns segundos e estava completamente pronto. Basta abrir, colocar a tampa e enxaguar a lâmina e levá-la comigo no caminho para o trabalho. Levei cerca de 5 minutos para fazer no total , vale a pena”, escreveu um cliente satisfeito.

Circulador de ar Dreo PolyFan

Mantenha-se fresco durante todo o ano com o Circulador de ar Dreo PolyFan .

Desfrute de uma circulação de ar poderosa e refrescante em qualquer ambiente com este ventilador de chão multifuncional que possui 8 velocidades de vento exclusivas e 3 modos potentes – adaptando-se a todas as suas necessidades de temperatura. Também é capaz de oscilações verticais e horizontais simultâneas de 120˚, garantindo que cada centímetro da sua sala seja alcançado.

Este dispositivo também pode ser emparelhado com um AC para deixar seu ambiente ainda mais frio ou com um umidificador para espalhar a umidade por igual. Então, nos meses em que fica um pouco mais frio, você pode combiná-lo com um aquecedor para aquecer com eficiência todo o ambiente.

Varinha mágica com sistema Power Mixer da Ninja Food

O Varinha mágica com sistema Power Mixer da Ninja Food pode fazer tudo.

Aprimore suas habilidades culinárias com este dispositivo multifuncional que pode se transformar de uma batedeira manual de alta velocidade em um poderoso liquidificador de imersão. Perfeito para todas as suas necessidades de mistura e mistura na cozinha, seu motor de 750 watts de pico pode alimentar ingredientes difíceis para misturar uniformemente massa de biscoito e misturar bebidas ou sopas.

Além disso, seu protetor de panela integrado garante que você não arranhará suas panelas e frigideiras durante o uso. Então, quando terminar, a limpeza será fácil com peças próprias para máquina de lavar louça que podem ser facilmente armazenadas na gaveta da cozinha.

Máquina de café expresso Breville Barista Express

Eleve sua xícara diária de café com o Máquina de café expresso Breville Barista Express .

Passe dos grãos ao expresso em menos de um minuto com esta máquina de nível profissional que oferece cafés especiais de terceira onda direto do conforto da sua casa. Use o moedor integrado sob demanda para garantir os sabores mais ricos dos seus grãos e, em seguida, use o controle preciso de temperatura para garantir a extração ideal do café expresso.

Em seguida, experimente o poderoso bastão de vapor para criar leite em microespuma que realça o sabor e ajuda a fazer o café com leite ou cappuccino perfeito – sem nunca pisar na cafeteria.

Ventilador legal do purificador Dyson

Resfrie seu ambiente enquanto limpa o ar com o Ventilador legal do purificador Dyson .

Este dispositivo purificador usa tecnologia Air Multiplier para atrair poluentes distantes e, em seguida, captura e retém toda a poeira e outros detritos. É totalmente vedado de acordo com os padrões HEPA H13, o que significa que o que estiver dentro permanecerá dentro. Em seguida, ele projeta 76 galões de ar limpo e fresco por segundo em toda a sala.

Um revisor cinco estrelas escreveu: “Este é um produto Dyson típico e de altíssima qualidade. Fácil de usar, silencioso, movimenta o ar com eficácia pela sala, fazendo a diferença em relação a apenas um ventilador de teto. Altamente recomendado.”

Máquina de fazer gelo de bancada Silon

Nunca mais fique sem gelo com o Máquina de fazer gelo de bancada Silon .

Jogue fora aquelas bandejas de cubos de gelo antiquadas e frágeis que nunca são preenchidas quando você precisa delas e ocupe um armazenamento valioso no freezer. Esta máquina de fazer gelo de bancada oferece até 44 libras. de gelo por dia – e pode produzir rapidamente 24 cubos de gelo em apenas 13 minutos. Além disso, você pode personalizar o estilo de gelo e a espessura de sua preferência.

Como um bônus adicional, a máquina possui um recurso de autolimpeza, garantindo que você sempre terá cubos transparentes e sem odores.

Moedor de café com lâmina KitchenAid

Personalize o seu café da manhã com qualquer um dos seus grãos especiais favoritos, graças ao Moedor de café com lâmina KitchenAid .

Com o toque de um botão, comece a moer e simplesmente solte para parar. Este dispositivo leve possui um recipiente removível de 4 onças. tigela de aço inoxidável com marcações de medição para que você saiba a quantidade exata de grãos de café necessária para a quantidade desejada de café.

Um cliente satisfeito escreveu: “Este moedor de café é uma potência absoluta quando se trata de moer grãos com perfeição. A lâmina de aço inoxidável corta sem esforço até mesmo os grãos mais duros, resultando sempre em uma moagem consistente. -over, ou café francês, sempre posso contar com este moedor para fornecer o tamanho de moagem perfeito para meu método de preparo preferido.