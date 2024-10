Offset sai com sósia de Cardi B no Toronto Club

Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ. com

Desvioestá seguindo em frente em meio ao seu divórcio de cartão b … saindo com algumas novas garotas no clube – incluindo uma que se parece muito com sua ex!

O rapper passou no Mademoiselle Raw Bar + Grill na quinta-feira/início da manhã de sexta-feira… sentado a uma mesa com duas mulheres – uma olhando para o telefone e a outra falando em seu ouvido.

Confira as fotos… a mulher conversando com o ex-rapper do Migos compartilha algumas características físicas com sua ex-esposa – certamente o suficiente para fazer parecer que Offset tem um tipo.

Nenhum PDA acontecendo aqui – pelo que sabemos – então talvez ela seja apenas uma amiga. É difícil dizer apenas com essas fotos e vídeos … mas, Offset está de volta ao namoro, então tudo é possível.

Como te falamos… Cardi pediu o divórcio no início de agosto, após quase 7 anos de casamento – com fontes insistindo que não houve traição. O casal simplesmente se separou com o tempo.

No entanto, o cartão mais tarde trazido para o Instagram Live para explodir Offset, e ele a acusou de traí-lo durante a gravidez … uma revelação que ela pareceu confirmar em uma postagem seguinte do X.

Cardi não está sentada em casa ansiando por Offset Aliás… no fim de semana passado ela deu um enorme festa de 32 anos – vestindo pouca roupa e sacudindo o que sua mãe lhe deu.



Reproduzir conteúdo de vídeo





12/10/24