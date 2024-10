Oficial comercial, Karl-Anthony Towns se despede dos Timberwolves

CHARLESTON, SC – Karl-Anthony Towns se despediu da organização Timberwolves e da área de Minnesota em uma postagem na mídia social na quarta-feira, minutos depois de sua troca com o New York Knicks se tornar oficial e abrir o caminho para ele se juntar a seus novos companheiros de equipe no campo de treinamento .

“Para a família Timberwolves: Nove anos atrás, cheguei a Minnesota como um jovem com um sonho. Mal sabia eu que este lugar se tornaria meu lar e seu povo se tornaria minha família. Seu amor, apoio e lealdade inabalável alimentaram minha jornada e me inspiraram a ser o melhor jogador que poderia ser”, escreveu o quatro vezes All-Star no X, ao lado de um vídeo que o acompanha. “Você sempre terá um lugar especial em meu coração. Obrigado por tudo.”

Para a família Timberwolves: Há nove anos, cheguei a Minnesota como um jovem com um sonho. Mal sabia eu que este lugar se tornaria minha casa e seu povo se tornaria minha família. Seu amor, apoio e lealdade inabalável alimentaram minha jornada e me inspiraram a ser… pic.twitter.com/PP1pGzvGcx -Karl-Anthony Towns (@KarlTowns) 2 de outubro de 2024

Com a negociação de grande sucesso de três times entre Wolves, Knicks e Charlotte Hornets finalmente concluída, Towns agora pode começar a trabalhar com seus companheiros de equipe de Nova York, enquanto Julius Randle, duas vezes atacante da NBA, e Donte DiVincenzo, os outros jogadores do acordo. , pode começar a jogar pelo Minnesota. Charlotte adquiriu algumas escolhas futuras de segunda rodada para fazer o negócio funcionar financeiramente.

Towns foi fotografado no início desta semana usando um boné virado dos Knicks nas instalações de treino do time no subúrbio de Nova York. Ele deve falar com a mídia em Charleston, onde os Knicks realizam o campo de treinamento, na quinta-feira, pela primeira vez desde a troca.

Os Knicks estavam um tanto calados sobre o assunto Towns no início da semana, com a negociação incompleta. Mas lentamente eles têm dito mais sobre as diferentes maneiras que ele imagina para abrir o ataque do time com sua habilidade de espaçamento como um grande atirador certeiro.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

O técnico do Knicks, Tom Thibodeau, que já treinou o Towns em Minnesota, sugeriu que seu clube poderia melhorar o ataque entre os 10 primeiros da temporada passada, jogando mais basquete de cinco eliminações nesta temporada.

E o capitão dos Knicks, Jalen Brunson, reconheceu que começou a ponderar como a mudança poderia mudar seu plano de ataque com os clubes adversários.

“Sim, já pensei sobre isso”, disse Brunson sobre o potencial para ele e Towns causarem estragos como uma dupla em pick-and-roll. “Sempre que você adiciona tiro, isso abre as coisas. Adiciona outra arma e outra maneira de explorarmos as defesas.”

Os Wolves e Knicks, que terminaram cada um com mais de 50 vitórias na última temporada, estão programados para se enfrentarem na final da pré-temporada no Madison Square Garden, em 13 de outubro.