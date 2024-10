Oficial da Aurora falará no Trump Rally depois que ela vazou o vídeo da suposta aquisição de gangue

Donald Trump não vai a Aurora, Colorado, para aumentar a tensão entre americanos e imigrantes indocumentados… ele vai conscientizar mais as gangues que supostamente tomam conta de prédios lá – isto é, de acordo com um vereador.

Conversamos com a vereadora Danielle Jurinsky – a mulher que originalmente vazou o vídeo chocante de supostos membros da gangue venezuelana Tren de Aragua forçando a entrada em um apartamento com armas – sobre o comício programado de Trump na cidade para sexta-feira.

A manifestação está a gerar controvérsia porque muitos sentem que o antigo POTUS irá usá-la para criar problemas para as comunidades de imigrantes na área. O prefeito da cidade metropolitana de Denver Mike Coffman até saiu e disse que sua cidade de 400 mil habitantes não é uma “zona de guerra”, como a campanha de Trump a chamou.

Mas a vereadora Jurinsky diz que não acha que a aparição esgotada de Trump será racista… dizendo que quem pensa assim não tem ideia do que está falando.

Jurinsky – que foi convidada para falar no comício, aliás – diz que tem a impressão de que Trump está vindo para chamar a atenção para uma cidade que precisa de muita ajuda.

Ela disse… “Somos todos imigrantes… todas as nossas famílias vieram de algum outro lugar. Não é disso que se trata. Precisamos de ajuda.”

Outra fonte com conhecimento direto disse ao TMZ… O prefeito Coffman não teve contato com a campanha de Donald Trump. Disseram-nos que ele não tem planos de ir ao comício, mas ainda votará em Trump no próximo mês – afinal, ele é um prefeito republicano.