Oklahoma State iniciará Alan Bowman com Garret Rangel de fora

O quarterback do Oklahoma State, Garret Rangel, que começou no lugar de Alan Bowman no jogo de sexta-feira no 13º lugar da BYU, ficará afastado “por um tempo” após sofrer uma lesão na parte superior do corpo no primeiro tempo.

O técnico Mike Gundy não especificou a lesão, mas Rangel foi visto na linha lateral com uma tipóia no segundo tempo. Rangel deixou o jogo após uma corrida de 54 jardas, e a rádio Oklahoma State informou que ele sofreu uma lesão na clavícula.

“Ele ficará fora por um tempo”, disse Gundy, acrescentando que não podia prever quando o estudante redshirt do segundo ano retornaria.

Rangel completou 6 de 9 passes para 51 jardas com um touchdown e uma interceptação, ao mesmo tempo em que adicionou 77 jardas corridas em cinco corridas.

Bowman, que tem lutado com precisão e consistência, será titular durante a ausência de Rangel. Ele teve 85 jardas de passe com um touchdown e uma interceptação e adicionou três corridas para 19 jardas enquanto liderava o touchdown em uma eventual derrota por 38-35 no estado de Oklahoma.

No último ano do sétimo ano, Bowman liderou o ataque em 2023, quando Oklahoma State fez uma corrida surpresa para o jogo do campeonato Big 12.