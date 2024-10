Ole Miss planeja abordar suspeitas de fingir lesões em jogos

Ole Miss planeja abordar reclamações sobre lesões falsas em jogadores e tem entrado em contato com a SEC e o coordenador nacional de arbitragem de futebol, Steve Shaw, sobre o assunto.

Em comunicado divulgado na sexta-feira, Ole Miss reconheceu que sua equipe tem recebido atenção na discussão nacional sobre “lesões fingidas” durante os jogos desta temporada. A equipe disse que “forneceu informações médicas relevantes” para Shaw analisar e responderá a perguntas sobre incidentes recentes em jogos.

“Também atualizamos o escritório da SEC, e nosso treinador principal se comunicará com nossos treinadores e jogadores para garantir que nos comportemos adequadamente e estejamos em conformidade neste assunto”, diz o comunicado.

Vários jogadores do Ole Miss permaneceram brevemente em campo após as jogadas durante o jogo da semana passada na Carolina do Sul, levantando suspeitas de que os rebeldes estavam tentando sufocar o ímpeto do ataque dos Gamecocks na vitória do Ole Miss por 27-3. O técnico da Carolina do Sul, Shane Beamer, questionado sobre os incidentes, disse esperar que os jogadores de Ole Miss que caíram estivessem bem, acrescentando: “Eu tenho meus próprios problemas. Acabamos de levar uma surra por 27-3. Mas é fascinante para mim ver quantas lesões ocorrem para eles depois que o ataque adversário faz uma primeira descida ou faz uma grande jogada.”

Beamer acrescentou: “O momento de algumas lesões é uma aparência muito ruim para o futebol universitário”.

O técnico da LSU, Brian Kelly, cuja equipe recebe o número 9 Ole Miss na noite de sábado, referiu-se à política de espírito esportivo da SEC sobre lesões falsas.

“Se houvesse qualquer simulação de lesões em uma ação deliberada, a SEC tomaria medidas a respeito”, disse Kelly esta semana. “Posso deixar isso para a SEC e deixá-los avaliar isso. [game] as autoridades não deveriam estar envolvidas nisso. Essa não é a competência deles, eles têm que arbitrar um jogo. Eles não podem decidir quem está ferido ou quem não está ferido”.

Em 2022, a NCAA anunciou que as equipes seriam capazes de relatar “cenários questionáveis” ao coordenador nacional de arbitragem para revisão, que então se comunicaria com os escritórios da conferência para possíveis ações.