Olhares na coletiva de imprensa do UFC 308: Ilia Topuria ri na cara de Max Holloway antes da luta principal

A confiança de Ilia Topuria continuou a aparecer em seu primeiro confronto cara a cara com Max Holloway antes do confronto pelo título dos penas do UFC.

Topuria e Holloway fecham o show deste sábado, no UFC 308, em Abu Dhabi. As coisas esquentaram às vezes entre os dois lutadores durante a coletiva de imprensa de quinta-feira, que culminou com os headliners tendo seu primeiro olhar fixo. Com Dana White entre eles, Topuria subiu no palco com um grande sorriso no rosto e, ao se aproximar de Holloway, começou a rir na cara do campeão do BMF.

O recém-coroado campeão dos penas então disse algo ao desafiante, antes de Holloway encolher os ombros e posar para os fãs.

Confira o intenso confronto entre Topuria e Holloway, além dos demais confrontos do card principal após a coletiva de imprensa do UFC 308 no vídeo acima.

O UFC 308 acontece sábado na Etihad Arena, em Abu Dhabi. O card principal vai ao ar ao vivo no pay-per-view ESPN+ após as preliminares na ESPN e ESPN+.