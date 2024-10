Olivia Munn compartilha um vislumbre do primeiro mês com o bebê Mé

Olivia Munn está aproveitando o brilho da maternidade… compartilhando um olhar de perto sobre seu primeiro mês com a filha recém-nascida Maio Junho Mulaney .

A atriz postado uma série de lindas fotos e vídeos do primeiro mês de sua filha em casa… dando uma ideia de como ela e o marido John Mulaney estão se adaptando à vida como pais de 2.

Olivia, que deu as boas-vindas à sua filha por meio de uma barriga de aluguel no mês passado, parece mais feliz do que nunca … embalando a pequena Méi em uma série de fotos emocionantes. Embora, como a maioria dos novos pais pode relatar, Olivia e John pareçam um pouco privados de sono em algumas fotos… o que faz sentido, já que Méi parece fazer massagens frequentes na barriga durante a hora de dormir.