ONE Championship e Sage Northcutt se separam, Northcutt responde

Sage Northcutt e ONE Championship se separaram.

Na sexta-feira, o ONE Championship anunciou Northcutt e a promoção concordou mutuamente com sua saída da organização. De acordo com a declaração da ONE em seu site, a promoção “deseja a Northcutt o melhor em seus empreendimentos futuros”, mas não fez mais comentários sobre o lançamento.

Northcutt também respondeu à sua libertação na sexta-feira, postando uma mensagem positiva nas redes sociais olhando para 2025.

“Animado para 2025 e ansioso para fazer grandes lutas!”

Northcutt ganhou destaque no UFC antes de assinar com o ONE Championship em 2019. No entanto, a passagem de Northcutt pelo ONE foi tumultuada, lutando apenas duas vezes na promoção. Northcutt perdeu sua estreia em 2019 e foi escalado para lutar contra Shinya Aoki em 2021 antes de desistir devido a complicações do COVID. Ele finalmente voltou à jaula em 2023, finalizando Ahmed Mujtaba com uma chave de calcanhar no primeiro assalto.

Mais recentemente, Northcutt estava programado para enfrentar Aoki em janeiro deste ano no ONE 165, mas desistiu da luta no dia da luta porque seus corners tiveram o visto negado. Este incidente criou alguma tensão entre Northcutt e ONE, já que ambas as partes contestaram exatamente o que aconteceu.

Com apenas 28 anos, Northcutt pode ser um indivíduo cobiçado no mercado de agente livre. Seu recorde geral no MMA é de 12-3.