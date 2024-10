Oregon QB Dillon Gabriel em segundo lugar na lista de TDs da FBS

EUGENE, Oregon – O quarterback do Oregon, Dillon Gabriel, fez seu 18º touchdown da temporada no sábado contra o Illinois, ultrapassando o ex-quarterback do Boise State, Kellen Moore, pelo segundo maior número de passes para touchdown lançados na história da FBS, com 143.

Gabriel, que teve três passes para touchdown e uma pontuação rápida – todos no primeiro tempo – na vitória do número 1 do Oregon por 38-9 sobre o número 20 do Illinois, encontrou Noah Whittington com um passe de pá de 2 jardas no final do segundo tempo para um placar que colocou os Ducks em 35-3.

Gabriel agora está atrás do ex-quarterback do Houston, Case Keenum (155), pelo maior número de touchdowns de passes na história da FBS.

O veterano do sexto ano de 23 anos está na faculdade desde 2019 e passou três temporadas na UCF (70 passes para touchdowns) e duas temporadas em Oklahoma (55) antes de se transferir nesta entressafra para Oregon, onde montou um Heisman- temporada de disputas. Gabriel lançou mais de 3.000 jardas em quatro temporadas distintas e está a caminho de mais uma temporada acima desse limite. Ele teve 291 jardas em 18 de 26 passes no sábado, o que lhe deu 2.371 jardas na temporada.

Ele também teve três corridas de 5 jardas e uma interceptação contra Illinois.