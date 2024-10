Oregon sobe para o primeiro lugar no AP Top 25; Geórgia para o segundo lugar; Texas às 5

Oregon se tornou o quarto time nesta temporada a ocupar o primeiro lugar na pesquisa de futebol universitário da Associated Press, alcançando o primeiro lugar no domingo pela primeira vez em 12 anos, depois que o Texas perdeu em casa para a Geórgia.

Vanderbilt fez sua primeira aparição desde a temporada de 2013, na 25ª posição, e o atual campeão nacional Michigan caiu depois que uma segunda derrota consecutiva caiu para 4-3.

O invicto Oregon seguiu sua vitória em casa por um ponto sobre o estado de Ohio com seu primeiro fechamento de estrada em 32 anos, uma goleada de 35 a 0 sobre Purdue, e recebeu 59 dos 61 votos para o primeiro lugar.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

A Geórgia, que venceu três jogos consecutivos desde a derrota para o Alabama, saltou três posições para o segundo lugar com a força de sua vitória por 30 a 15 sobre o anteriormente número 1 do Texas. Os Bulldogs obtiveram os outros dois votos de primeiro lugar.

O número 3 do estado de Ohio e o número 4 da Penn State estavam ociosos no sábado e mantiveram seus lugares. O Texas caiu para o 5º lugar depois que a Geórgia manteve os Longhorns com 28 pontos abaixo de sua média de pontuação.

Miami prevaleceu em um jogo selvagem em Louisville e permaneceu em 6º lugar, e o Tennessee subiu quatro posições para o 7º lugar após sua vitória sobre o Alabama. LSU, Clemson e Iowa State completaram o top 10.

Nenhuma equipe nesta temporada manteve o primeiro lugar por mais de três semanas consecutivas. A Geórgia liderou a votação na pré-temporada, mas uma vitória de um ponto sobre o desclassificado Kentucky na semana 3 eliminou os Bulldogs. O Texas assumiu o comando por duas semanas e depois deu lugar ao Alabama após a vitória do Crimson Tide sobre a Geórgia.

Top 25 da Associated Press Votos de primeiro lugar entre parênteses Equipe Rec. 1. Oregon (59) 7-0 2. Geórgia (2) 6-1 3. Estado da Pensilvânia 6-0 4. Estado de Ohio 5-1 5. Texas 6-1 6.Miami 7-0 7. Tennessee 6-1 8. Universidade Estadual de Nova York 6-1 9. Clemson 6-1 10. Estado de Iowa 7-0 11. BYU 7-0 12. Notre Dame 6-1 13. Indiana 7-0 14. Texas A&M 6-1 15. Alabama 5-2 16. Estado do Kansas 6-1 17. Estado de Boise 5-1 18. Velha senhorita 5-2 19. Pitsburgo 6-0 20. Illinois 6-1 21. Missouri 6-1 22. SMU 6-1 23. Exército 7-0 24. Marinha 6-0 25. Vanderbilt 5-2

O Alabama durou uma semana no primeiro lugar, ficando chateado com o Vanderbilt após a vitória sobre a Geórgia. Isso permitiu que o Texas voltasse ao topo por duas semanas.

Chip Kelly treinou os únicos outros times do Oregon a alcançar o primeiro lugar. Os Ducks de 2012, liderados pelo vencedor do Heisman Trophy, Marcus Mariota, ficaram na primeira posição por uma semana em novembro, após um início de 10-0 com uma derrota para Stanford. A equipe de 2010, que perdeu para Auburn na disputa pelo título do BCS, passou seis semanas na primeira posição.

PONTOS DE PESQUISA

Esta é a primeira vez desde 2012 que quatro times disputarão uma partida como o time número 1 na mesma temporada. Além de Oregon, os demais foram USC, Alabama e Notre Dame. As outras temporadas desde 2000 com quatro ou mais times nº 1 foram 2007 (4), 2008 (6) e 2010 (4).

A vitória do Tennessee por 24 a 17 sobre o Alabama produziu os maiores movimentos na pesquisa. Os Voluntários saltaram do 11º para o 7º lugar. O Crimson Tide caiu oito posições para o 15º lugar, sua classificação mais baixa desde 2010.

A derrota do Texas para a Geórgia foi a primeira de um time número 1 em casa contra um adversário dos cinco primeiros desde que o Miami venceu o Florida State por 17 a 16 em 1991.

QUEM ESTÁ; QUEM ESTÁ FORA

A classificação anterior de Vanderbilt era a 24ª posição na votação final da temporada de 2013. Os Commodores, que venceram Ball State para melhorar para 5-2, tiveram seu melhor início desde a abertura de 5-0 em 2008. Essa também foi a última vez que Vanderbilt foi classificado na temporada regular.

Michigan, que marcou o menor número de pontos em um jogo desde 2014 na derrota por 21 a 7 para Illinois, foi classificado em 54 pesquisas consecutivas desde 2021.

TELECONFERÊNCIA

SEC: 9 (Nºs. 2, 5, 7, 8, 14, 15, 18, 21, 25)

Dez Grandes: 5 (Nºs 1, 3, 4, 13, 20)

ACC: 4 (Nºs. 6, 9, 19, 22)

12 grandes: 3 (Nºs. 10, 11, 16)

Americano: 2 (Nºs. 23, 24)

Montanha Oeste: 1 (nº 17)

Independente: 1 (nº 12)

CLASSIFICADO VS. CLASSIFICADO

Nº 20 Illinois em Nº 1 Oregon: Os Illini jogam contra o time melhor classificado pela primeira vez desde 2007. Eles venceram por 28-21 no estado de Ohio naquele ano.

Nº 5 Texas em Nº 25 Vanderbilt: Primeiro confronto desde que essas equipes se enfrentaram 12 vezes, de 1899 a 1928. Os Commodores não derrotaram dois adversários do Top 25 na mesma temporada desde 2008.

Nº 8 LSU em Nº 14 Texas A&M: Esta se tornou uma das melhores séries da SEC recentemente. As equipes dividiram seus últimos seis encontros.

Nº 12 Notre Dame no Nº 24 da Marinha: Esta será a 11ª vez em 97 encontros, e a primeira desde 2019, que ambas as equipas são classificadas quando se enfrentam.

Nº 21 Missouri em Nº 15 Alabama: Nada é fácil para nenhuma das equipes nesta temporada. O Crimson Tide, com duas derrotas, não perdeu três jogos antes de novembro desde 2006.