Oregon State e Washington State se enfrentarão duas vezes em 2025

O estado de Oregon e o estado de Washington se enfrentarão duas vezes em 2025, anunciaram as escolas na quarta-feira.

Com as escolas operando como quase independentes novamente na próxima temporada, antes da expansão do Pac-12 em 2026, a decisão incomum tornou mais fácil para ambas as escolas preencherem seus horários. O estado de Oregon sediará o primeiro jogo em 1º de novembro, e o estado de Washington sediará o segundo, o final da temporada regular em 29 de novembro.

Após o colapso do Pac-12 no ano passado, OSU e WSU firmaram um acordo de agendamento com o Mountain West que adicionou seis oponentes MW às suas programações para esta temporada. No entanto, quando as negociações para prolongar o acordo com o MW foram interrompidas em Agosto, este resultado tornou-se mais provável.

O anúncio veio como parte do lançamento completo da programação do Oregon State, que incluirá sete jogos em casa em 2025.

Os Beavers receberão os Cougars em 23 de novembro desta temporada, como parte da programação regular das escolas. Eles jogam quase anualmente desde o primeiro encontro em Corvallis em 1903, e já jogaram duas vezes em uma temporada, uma vez antes, com a WSU vencendo duas partidas em 1945.