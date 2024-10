Os apresentadores de rádio de Dallas criticam o proprietário dos Cowboys, Jerry Jones, após uma explosão ameaçadora: “Um homenzinho”

Jerry Joneso icônico dono do Dallas Cowboys, é conhecido por sua personalidade impetuosa, mas esta semana ele levou isso a outro nível durante uma entrevista no Shan e RJ em 105.3 The Fan de Dallas. Quando os apresentadores de rádio questionaram Jones sobre a tranquila entressafra dos Cowboys, as coisas tomaram um rumo desconfortável. Jones, claramente agitado, atacou e até pareceu ameaçar os empregos dos anfitriões em uma discussão acalorada que rapidamente se tornou viral.

Os anfitriões não hesitaram na resposta. Cinto Bobbyuma das personalidades do programa, descreveu a explosão de Jones como um raro vislumbre do “verdadeiro” Jerry. “Eu acho que ele queria dizer, ‘Oh, deixe-me mostrar minha paixão’, mas acho que ele ficou legitimamente bravo e então meio que explodiu“, disse Belt.

Stephen A. Smith pressiona Jerry Jones para substituir o técnico principal

Ele observou que há uma diferença entre “showman Jerry” e “Jerry genuinamente chateado”, e este incidente definitivamente mostrou o último. “Não há muita coisa que realmente o perturbe, mas há algumas coisas”, explicou Belt, acrescentando que Jones odeia qualquer coisa que diminua sua importância. “Foi universalmente recebido como ‘que homenzinho‘”, disse ele.

A frustração de Jones atingiu o auge quando ele disse aos apresentadores: “Vou chamar outra pessoa para fazer essas perguntas. Não estou brincando”, o que a equipe da rádio interpretou como uma ameaça às suas carreiras. Shan Shariffco-apresentador do Shan & RJ, descreveu o momento como “embaraçoso” e “desconfortável”.

Um momento constrangedor e desconfortável

Ele contou que depois disso foi bombardeado com ligações e mensagens de texto, alguns até aconselhando-o a procurar aconselhamento jurídico. “Ficou estranho para mim. O menosprezo, o bullying, a ameaça que estava ali… parecia ainda pior ouvindo de volta”, admitiu Shariff. Seu co-apresentador, Choppy, concordou, dizendo: “Ficou estranho, ficou. Não há dúvida sobre isso.”

Para piorar as coisas, Jones disse ao The Athletic após a entrevista que não seria questionado pelos “caras que estou pagando”. Essa observação alimentou especulações de que Jones tem laços financeiros com a estação, uma reivindicação que Shariff derrubou imediatamente. “Com certeza, é fato que não sou pago ou compensado por Jerry Jones“, disse Shariff com firmeza.”Audacy assina meus cheques.”

O colapso de Jones ocorreu poucos dias depois que os Cowboys sofreram uma derrota humilhante por 47-9 para o Detroit Lions, que aconteceu em seu aniversário de 82 anos. O momento, juntamente com as dificuldades da equipe nesta temporada, podem ter aumentado suas frustrações. Com os Cowboys (3-3) entrando em sua semana de folga, todos os olhos estão voltados para como eles responderão – e se Jones manterá a calma no futuro.