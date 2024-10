Os Chiefs têm poder de fogo suficiente para ajudar Patrick Mahomes?

KANSAS CITY, Missouri – Patrick Mahomes ponderou a situação que enfrentou repentinamente o Kansas City Chiefs depois que outro de seus principais jogadores ofensivos, o wide receiver Rashee Rice, deixou o time com uma lesão no joelho direito no jogo da semana passada contra o Los Angeles Chargers.

O quarterback encontrou uma maneira de superar um déficit de 10 pontos sem Rice para vencer os Chargers. Mas Mahomes também entende o desafio que o grupo enfrenta para movimentar a bola e marcar pontos para o resto da temporada.

“Os caras se aproximaram e preencheram o melhor que puderam, o papel que (Rice) tem em nosso ataque, que é um grande problema”, disse Mahomes. “Tudo o que podemos fazer agora é voltar ao básico e tentar dar aos caras oportunidades de sucesso… Acho que vai valer a pena no final.”

Mahomes, compreensivelmente, parecia mais esperançoso do que certo de que o ataque do 4-0 Chiefs poderia jogar bem o suficiente para vencer o New Orleans Saints (2-2) na segunda-feira no Arrowhead Stadium (20h15 horário do leste, ESPN).

Com um mês de temporada, os Chiefs perderam três de suas peças ofensivas mais importantes: um prolífico receptor de passes em Rice, um wide receiver rápido em Hollywood Brown e um running back difícil em Isiah Pacheco. Ainda não se sabe se os Chiefs têm poder de fogo restante suficiente para se tornarem o primeiro time na era do Super Bowl a vencer três turfeiras.

Brown, um agente livre contratado durante a entressafra, perderá a maior parte, senão toda a temporada, devido a uma lesão no ombro direito que sofreu na primeira jogada da pré-temporada. Pacheco quebrou a perna direita, mas pode retornar no final da temporada.

O cronograma para o retorno de Rice é menos claro. O técnico Andy Reid disse que o diagnóstico inicial da lesão de Rice não era o que os Chiefs esperavam, mas não entrou em detalhes. De qualquer forma, Rice foi colocado na reserva por lesão na quinta-feira, o que significa que perderá pelo menos quatro jogos.

Os Chiefs ainda têm algumas peças. O tight end Travis Kelce fez seu melhor jogo da temporada em Los Angeles. O wide receiver novato Xavier Worthy fez uma recepção para touchdown de 54 jardas contra os Chargers e teve duas recepções importantes na terceira descida. O running back Kareem Hunt teve uma estreia animadora em seu retorno ao Chiefs, seis anos depois de ter sido dispensado pelo time.

Eles estão de olho em possíveis movimentos antes do prazo de negociação em algumas semanas, de acordo com Adam Schefter da ESPN, mas este grupo também pode ser o responsável por realizá-los.

“Temos um bom grupo de caras que podemos utilizar”, disse Reid. “Normalmente espalhamos a bola e é isso que continuaremos a esforçar-nos para fazer.”

O quarterback do Chiefs, Patrick Mahomes (centro), lançou 904 jardas e seis touchdowns em quatro jogos. Foto de Jamie Squire/Getty Images

KELCE, QUE SE TRANSFORMOU 35 no sábado, teve oito recepções nos três primeiros jogos do Chiefs, levando à especulação de que qualquer uma das idades o estava afetando, ele estava se distraindo com seus muitos esforços fora de campo ou ambos. Ele encerrou essa conversa, pelo menos por enquanto, conseguindo sete passes para 89 jardas contra os Chargers e passando Tony Gonzalez para se tornar o maior apanhador de passes de todos os tempos dos Chiefs.

“Não é que ele esteja desacelerando ou algo assim”, disse Reid. “Não é esse o problema. É apenas que as equipes se concentram nele e sabem que ele tem sido o cara preferido de Pat. O que aconteceu foi que nos permitiu utilizar os outros caras ao seu redor e eles têm sido produtivos.”

O grande jogo de Kelce aconteceu em momento oportuno para os Chiefs. A lesão de Rice, ocorrida no primeiro quarto, deixou repentinamente os Chiefs sem seu melhor recebedor.

Rice liderou a NFL em recepções na semana 4, quando se machucou, com 24 recepções.

“Com Rashee saindo mais cedo, você tem que colocar Kelce de volta naquela situação em que ele está conseguindo um grande volume de capturas”, disse Mahomes. “Os Chargers estavam tirando algumas coisas externas, deixando o meio do campo aberto e conseguimos levar para Trav em algumas dessas coberturas de zona.

“Toda a crise de Kelce em geral não tem sido uma preocupação para mim. Sei que sempre que precisarmos dele ele fará jogadas e foi isso que ele fez.”

Para os Chiefs, não havia nada de mágico em Kelce fazer um grande jogo. Os Chargers não costumavam tentar cobri-lo com vários defensores, o que os adversários fizeram durante grande parte dos três primeiros jogos.

“O respeito que eles têm por Travis é simplesmente irreal”, disse Mahomes antes do jogo com os Chargers. “É bem merecido, mas estamos convocando muitas jogadas para Travis e é como se duas ou três pessoas estivessem indo até ele.

“Vou tentar fazer o meu melhor para continuar dando a bola para ele sempre que ele estiver lá, sempre que ele estiver aberto. Mas… quanto mais conseguirmos controlar o futebol, mais poderemos envolver Worthy, isso vai para abrir mais Travis.”

Com Rice fora, os Chiefs estão preocupados com o que acontecerá quando os adversários tentarem cobrir Kelce como fizeram no início da temporada. Com Rice na escalação, eles foram bons o suficiente para tirar vantagem.

Quem, se houver, se tornaria o receptor preferido de Mahomes?

“Cada ano é diferente”, disse Kelce. “Acho que com as peças que temos, os times estão jogando contra nós de maneira um pouco diferente do que no ano passado e estão jogando contra Patrick de maneira diferente do que no ano passado. nós percorremos todo o campo em vez de apenas tirar aqueles figurões. E acho que Pat está fazendo um ótimo trabalho ao colocar a bola nas mãos de todos.

AP Foto/Ashley Landis

DIGNO, OS CHEFES’ escolhido no primeiro turno deste ano, é o candidato mais óbvio para se tornar seu principal wide receiver, pelo menos até o retorno de Rice ou Brown. Worthy fez seu nome quando alcançou um recorde combinado da NFL de 4,21 nos 40.

Seu touchdown contra os Chargers foi sua terceira jogada de pelo menos 20 jardas na temporada. Todos os três foram touchdowns, incluindo dois na vitória de abertura da temporada sobre o Baltimore Ravens.

“Sou um novato, aprendendo meu papel, aprendendo onde me encaixo no esquema”, disse Worthy. “Vou continuar crescendo neste ataque. Fazer jogadas quando chegar a minha vez é a chave.”

Mas Worthy tem 21 anos, então há um equilíbrio delicado em termos de quanto os Chiefs querem pedir dele nesta fase de sua carreira. Quando o convocaram, os Chiefs pensaram em Worthy como um jogador que não necessariamente pegaria muito a bola, mas teria um grande impacto quando o fizesse.

Eles estavam certos, pelo menos nos primeiros quatro jogos. Ele tem nove recepções, mas para 154 jardas e uma média saudável de 17,1 jardas e três touchdowns.

Agora, porém, suas necessidades mudaram.

“É fundamental porque ele é um craque com a bola nas mãos”, disse o coordenador ofensivo Matt Nagy. “A maioria (coordenadores defensivos) com quem você conversa sempre se preocupa com o elemento velocidade dos jogadores. … É importante mantê-lo ativo. Ele é um jogador especial.”

O touchdown de Worthy contra os Chargers é um exemplo do que ele pode fazer. Mahomes lançou um caminho sem ver exatamente onde Worthy estava em campo. Ele simplesmente sabia que os Chargers o tinham protegido e confiava que ele ultrapassaria o cornerback, o que ele fez.

“Xavier mostrou o que podia fazer”, disse Reid. “Ele teve algumas outras oportunidades potenciais lá que não conseguimos chegar até ele, mas você teve a chance de pelo menos vê-lo operar lá e fazer algumas coisas boas como um dos recebedores principais.”

Os Chiefs também têm JuJu Smith-Schuster, Justin Watson, Skyy Moore e Mecole Hardman como wide receiver. Mas esses jogadores combinaram oito recepções nesta temporada, com Moore e Hardman não tendo nenhuma.

Smith-Schuster e Watson são os candidatos mais fortes para aumentar o tempo de jogo sem Rice. Moore e Hardman jogaram moderadamente nesta temporada.

Hunt parecia que poderia ajudar a fazer parte da solução contra os Chargers. Ele liderou os Chiefs na corrida com 69 jardas e Reid sugeriu que continuaria a jogar muito.

“Todos nós confiamos muito em Kareem desde que ele esteve aqui e sabemos como ele está conectado e foi capaz de entender as coisas muito rapidamente”, disse Reid. “Então, acho que estamos bem em aumentar (sua carga de trabalho).”

Depois de contratar Worthy e contratar Brown, os Chiefs tinham grandes esperanças de retornar aos campos de pontuação, como no início da carreira de Mahomes. Nas primeiras cinco temporadas de Mahomes como titular, os Chiefs ficaram entre os cinco primeiros em pontuação todos os anos, liderando a liga duas vezes.

Na temporada passada, eles estavam no meio da tabela de pontuação da NFL, terminando em 15º com menos de 22 pontos por jogo, já que sua defesa ajudou a levá-los ao campeonato do Super Bowl.

Agora, esses planos ofensivos não foram adiados, mas as expectativas podem ser contidas. Os Chiefs de repente estão contando com muitos jogadores que não eram uma grande parte de seus planos ou mesmo estavam em cena há apenas algumas semanas.

“É difícil substituir a produção (de Rice) por apenas um cara. Ele é um tipo especial de recebedor, pois é capaz de correr com a bola após a recepção e ainda correr rotas e pegar a bola no campo também”, disse Mahomes.

Isso significa que, para que os Chiefs tenham sucesso, eles precisarão de algumas estrelas improváveis.

“Vai vir de muitos caras, não apenas na (ampla) sala de recepção, mas na sala restrita, na sala de corrida, em tudo”, disse Mahomes.