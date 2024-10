Os comandantes QB Jayden Daniels treinam, podem jogar contra os Bears

ASHBURN, Virgínia – O quarterback do Washington Commanders, Jayden Daniels, treinou de forma limitada na sexta-feira depois de não treinar nos dois dias anteriores, mas ainda há uma chance de ele jogar no domingo contra o Chicago Bears.

Daniels sofreu uma lesão na costela no primeiro quarto da vitória da Semana 7 sobre Carolina. Marcus Mariota seria titular se Daniels não pudesse jogar quando os Commanders (5-2) recebessem os Bears (4-2).

Daniels foi listado como questionável na sexta-feira. É possível que seu status não seja revelado até domingo à tarde; o jogo está programado para começar às 16h25

“Ele realmente pressionou hoje”, disse o técnico do Washington, Dan Quinn. “Vamos deixar nossos olhos decidirem como ele responderá nas próximas 48 horas. Isso nos guiará e tomaremos a melhor decisão para ele e para a equipe.”

Daniels disse que se sente bem.

“Quero jogar, mas a decisão não é minha”, disse ele. “É uma sensação melhor, mas ainda tenho algum tempo. Ainda tenho algumas marcas que preciso atingir para que eles se sintam confortáveis ​​em me colocar lá fora.”

Daniels não participou dos treinos durante os aproximadamente 20 minutos abertos à mídia na sexta-feira. Durante parte desse tempo, os quatro zagueiros trabalharam dentro da bolha de treino do time, enquanto o restante dos jogadores estava do lado de fora, alongando-se e realizando exercícios individuais.

Mas os outros três zagueiros – Mariota, Jeff Driskel e Sam Hartman – chegaram ao campo antes do final da exibição aberta. Mariota e Driskel estavam participando das habituais repetições de passes na zona vermelha da equipe nas sextas-feiras.

No entanto, Quinn disse que durante este período Daniels estava trabalhando no fortalecimento e condicionamento de sua área central. Mais tarde, ele se juntou à sessão para exercícios com toda a equipe. Quinn disse que não houve limitações para Daniels na sexta-feira e disse que foi um “bom dia” para seu passador novato.

Quando ele estava treinando, Quinn disse que eles testaram sua habilidade de lutar e fazer arremessos, bem como seus movimentos bruscos versus uma blitz ou outra pressão.

Daniels não treinou quarta e quinta. Mas, disse Quinn, eles seguiram o plano traçado para Daniels no início da semana – inclusive para sexta-feira.

“Você tem que empurrar para ver onde você está”, disse Quinn. “Ele continua derrubando os degraus e agora vamos [go] através deles novamente [Saturday].”

Daniels disse estar confiante de que a organização tomará a decisão certa sobre ele jogar no domingo.

“É futebol. No final das contas, as coisas acontecem”, disse Daniels. “Às vezes você pode ter que lutar contra alguma coisa, mas se você pudesse ir, você pode dar tudo de si e ser inteligente. Obviamente eles não me colocariam em uma posição na qual não se sentiriam confortáveis. Para o meu futuro, eu também não quero me colocar nessa situação.”

Daniels machucou a costela em sua primeira jogada na partida de domingo, uma corrida de 46 jardas na qual foi pego pela lateral e por trás por dois defensores do Carolina. Ele terminou a série, mas não voltou. Mariota o substituiu e completou 18 dos 23 passes para 205 jardas e dois touchdowns.

Mariota faria sua primeira partida desde a semana 13 da temporada de 2022 com Atlanta.

“Marcus realmente ajudou nosso ataque do ponto de vista de maturidade, do ponto de vista de liderança”, disse o recebedor do Washington, Terry McLaurin. “Ele torna tudo muito fácil para todos porque é um grande líder e sabe como deve ser e como executar esse ataque. Estamos confiantes de que ele será o quarterback, se for o caso.”