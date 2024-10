Os companheiros de prisão dos irmãos Menendez já estão cobrando direitos sobre a propriedade

Érico dar Lyle Menéndez estão atualmente aguardando notícias do promotor do condado de LA George Gascón para uma atualização importante do caso … mas seus colegas presidiários já estão agindo como se estivessem saindo, descobriu o TMZ.

Uma fonte dentro do Centro Correcional Richard J. Donovan disse ao TMZ … os prisioneiros já estão fazendo fila e cobrando a propriedade dos irmãos Menendez por dentro … tudo na esperança de conseguir uma ou duas lembranças famosas.

Disseram-nos que tudo – desde roupas até suas TVs – está à disposição agora, apesar de ser uma prisão proibida.

Nossa fonte diz que tecnicamente os irmãos não devem revelar nada … mas isso não impede os presidiários de formar uma linha sob o radar nas instalações de San Diego.

Apesar de toda a atenção renovada sobre o caso de Erik e Lyle, fomos informados de que os irmãos estiveram excepcionalmente quietos e reservados esta semana. É óbvio que eles estão “nervosos” com o que virá do gabinete do promotor, afirma nossa fonte… já que seus destinos estão nas mãos de Gascón.

Dito isto… a dupla infame tem prometido aos colegas presidiários que farão o que puderem do lado de fora para ajudar em seus casos!

Gascón realizou uma conferência de imprensa no início de Outubro, onde confirmou que o seu gabinete está a analisar novas provas no caso… o que poderia resultar numa sentença ou num novo julgamento, potencialmente libertando-os depois de passarem quase 35 anos atrás das grades.



Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ. com

Erik e Lyle estão atualmente cumprindo penas de prisão perpétua sem liberdade condicional por matar seus pais José dar Kitty Menéndez em 1989. Os infames irmãos foram julgados duas vezes pelos assassinatos… seu primeiro julgamento resultou na anulação do julgamento devido à decisão impasse do júri.

As acusações de abuso sexual de Erik e Lyle contra seu falecido pai não foram autorizadas a serem apresentadas em seu segundo julgamento de assassinato… no qual eles foram finalmente condenados.