Os Cowboys lutam, mas farão um grande show no Dia de Ação de Graças com esta estrela da música country

TOs Dallas Cowboys estão se preparando para seu jogo anual do Dia de Ação de Graças contra o New York Giants na quinta-feira, 28 de novembro. E este ano, eles têm um presente especial reservado para todos os fãs que estão assistindo.

Já sabíamos há algum tempo que o New York Giants seria o adversário, mas ainda esta semana descobrimos quem fará o entretenimento do intervalo. Em uma diversão vídeo com as Cheerleaders do Dallas Cowboysfoi anunciado que a sensação da música country Lainey Wilson subirá ao palco durante Show do intervalo de lançamento do Red Kettle do Exército da Salvação.

Em uma postagem no Instagram compartilhada pelo Dallas Cowboys, eles revelaram as notícias emocionantes sobre o desempenho de Lainey. Ela terá até um convidado especial se juntando a ela, embora eles ainda não tenham revelado quem será.

“Estou muito animado em anunciar que me juntei ao Exército de Salvação para amar além dos feriados e fazer a diferença em nossas comunidades durante todo o ano.”, disse Lainey, expressando seu entusiasmo pelo próximo show. É incrível ver artistas usando sua plataforma para retribuir e causar um impacto positivo.

Lainey Wilson vai brilhar no jogo do Dia de Ação de Graças dos Cowboys

Esta não é a primeira vez que o Exército da Salvação traz talentos de primeira linha para o jogo do Dia de Ação de Graças. Ano passado, a lendária Dolly Parton enfeitou o palco com sua presençae é seguro dizer que Lainey Wilson está seguindo passos bastante impressionantes.

Olhando para os anos anteriores, o show do intervalo contou com apresentações incríveis de grandes nomes da música country como Luke Bryan, Luke Combs, Keith Urban e Kenny Chesney. E não vamos esquecer de vocalistas poderosos como Carrie Underwood, LeAnn Rimes e até Destiny’s Child! É claro que o Dallas Cowboys sabe como dar show e manter viva a tradição com apresentações musicais incríveis.

Mas não se trata apenas de entretenimento. A colaboração com o Exército de Salvação enfatiza a importância de retribuir e fazer a diferença nas nossas comunidades. A parceria de Lainey com a organização mostra seu compromisso em espalhar amor e apoio além das festas de fim de ano.

Então, marque em sua agenda e prepare-se para um show inesquecível do intervalo durante o jogo do Dia de Ação de Graças. Com Lainey Wilson subirá ao palco ao lado de um convidado surpresacom certeza será uma performance incrível que fará todo mundo falar.

Os Dallas Cowboys sempre trazem seu melhor jogo dentro e fora do campo, e o show do intervalo deste ano não é exceção. É tudo uma questão de nos unirmos como uma comunidade, desfrutar de boa música e espalhar amor e positividade – exatamente o que precisamos, especialmente durante as festas de fim de ano.