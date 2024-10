Os ‘críticos da crise’ de Travis Kelce são absurdos, diz a estrela de segurança de Nova Orleans à frente do Chiefs-Saints MNF

TO mundo da NFL tem estado alvoroçado com rumores sobre o suposto declínio de Travis Kelce, mas uma pessoa que não acredita na negatividade é Tyrann Mathieu. Em um bate-papo recente com Rico EisenMathieu não apenas defendeu Kelce – ele lançou o desafio aos seus críticos. “Desconsiderar Travis como algo que não seja uma arma valiosa… é um absurdo pensar nisso dessa forma“, afirmou.

A abertura da temporada de 2024 de Kelce deixou muito a desejar, com apenas 8 recepções para 67 jardas e nenhum touchdown nos três primeiros jogos. Os fãs estavam coçando a cabeça, me perguntando se a estrela do tight end havia perdido o toque. Mas Mathieu, que enfrentou Kelce em campo, não acredita na desgraça e na tristeza. “Ele ainda é um jogador experiente“, ele insistiu.”A qualquer momento, cara, ele pode fazer aquelas grandes jogadas na terceira descida, ele pode fazer aquelas ótimas jogadas na zona vermelha.”

Patrick Mahomes e Travis Kelce durante um momento tenso dos Chiefs

E Kelce certamente provou seu valor contra os Chargers, com sete recepções para 89 jardas e quebrando o recorde da franquia de Tony Gonzalez em recepções. Com 922 e contando, o desempenho de Kelce silenciou aqueles que estavam prontos para descartá-lo. Como Kelce comentou com humor Novas alturas“Desde quando 89 jardas é um grande jogo?“Para ele, tudo está em um dia de trabalho.

O apoio inabalável de Mathieu a Kelce é um lembrete de que no futebol, como na vida, o que importa não é como você começa, mas como você termina. Apesar do início lento da temporada, A resiliência e o talento de Kelce brilharam quando mais importava. Como disse Mathieu: “Ele seria a última pessoa que eu adormeceria na noite de segunda-feira”, enfatizando o respeito e a admiração que ele tem por Kelce como jogador.

Os críticos subestimam seu impacto

Em meio às críticas e dúvidas em torno do desempenho de Kelce há um sentimento de desafio nas palavras de Mathieu. É como se ele estivesse desafiando os críticos a continuar subestimando Kelce, sabendo muito bem que o tight end tem tudo para provar que estão errados. Essa crença inabalável nas habilidades de Kelce serve como uma mensagem poderosa para aqueles que rapidamente aderem ao movimento da negatividade.

No final, os críticos de Travis Kelce podem ter motivos para duvidar dele, mas como mostram Mathieu e seu apoio inabalável, há mais em Kelce do que aparenta. Sua capacidade de estar à altura da ocasião e entregar quando é mais importante fala muito sobre seu caráter e talento. Como diz Mathieu com propriedade: “Ele ainda é um jogador experiente”, e isso é algo que vale a pena ter em mente ao avaliar o impacto de Kelce em campo.