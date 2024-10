Os fãs dos Yankees parecem torcer depois que Shohei Ohtani desloca parcialmente o ombro

Shohei OhtaniA lesão deixou os torcedores em silêncio no Dodger Stadium no sábado à noite … mas parece entusiasmar alguns torcedores dos Yankees – que explodiram em aplausos estridentes enquanto assistiam à lesão na TV.

O vídeo aparentemente feito dentro de um bar do Bronx logo depois que o rebatedor dos Dodgers deslocou parcialmente o ombro durante a vitória do time por 4 a 2 sobre seu rival para assumir a liderança de dois jogos no set de sete jogos mostra a atmosfera alegre.

Torcedores dos Yankees no Billy’s Sports Bar, no Bronx, torcendo por Shohei Ohtani se machucando no jogo 2 do #WorldSeries. Mantenham-se elegantes, idiotas. pic.twitter.com/gO5ZCpuYpu – Rodger 🍜 (@catholiclawyer) 27 de outubro de 2024

@catholiclawyer

Assista ao vídeo você mesmo… não estamos dizendo que todos estão aplaudindo aqui – mas pelo menos alguns estão claramente entusiasmados com a possibilidade de Shohei perder o tempo, batendo os punhos e batendo palmas enquanto Ohtani se contorce no chão.

Um torcedor particularmente elegante decide que é um bom momento para levantar o dedo médio… exibindo a imagem do jogador de 30 anos esparramado perto da segunda base.

Ohtani sofreu uma subluxação no ombro – o termo técnico para uma luxação parcial do ombro – enquanto tentava roubar a segunda base na 7ª entrada. Ele parecia estar com muita dor ao sair do campo.

Ele pode acabar rindo por último nesta situação … porque o gerente dos Dodgers David Roberts diz que há uma boa chance de ele jogar o jogo 3 da série amanhã – e ele pode se vingar no Yankee Stadium.

É a primeira pós-temporada de Shohei desde que veio do Japão para jogar na Liga Principal de Beisebol antes da temporada de 2018. Ele está com rebatidas de 0,260 com três home runs em 13 jogos durante os playoffs.