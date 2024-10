Os filhos de Diddy comemoram os gêmeos Combs em um jogo de futebol

Diddy Os filhos de estão unidos durante este período desafiador… com seus filhos aparecendo para comemorar suas irmãs em um jogo de futebol americano da escola.

O clipe capturou Christian saindo com seu irmão mais velho Quincy — Kim Porter dar Al B. Morra! filho de Diddy que Diddy adotou legalmente naquela época.

É um momento doce para as meninas… ao qual o pai delas não pôde comparecer, pois ainda está preso na cidade de Nova York após sua prisão por suposta extorsão, tráfico sexual e outros crimes graves.

Como dissemos a vocês, as crianças estão apresentando uma frente unida em meio ao caso criminal de seu pai… com seis delas postando um declaração conjunta dizendo que eles estão unidos atrás de seu pai.

A declaração ocorre no momento em que os problemas legais de Diddy continuam a aumentar… com pelo menos mais sete ações judiciais movidas contra o polêmico superprodutor no início desta semana.