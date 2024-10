Os filhos de Hilary Duff não querem ouvir nada além de Chappell Roan

TMZ. com

Hilary Duff pode ter uma série de sucessos no topo das paradas em seu currículo, mas seus filhos estão pensando em outra estrela pop hoje em dia… a sensação de estreia de 2024, Chappel Roan .

Conversamos com a ex-estrela do Disney Channel no LAX, onde ela confessou que são seus filhos que controlam a música em sua casa… brincando que ela existe para manter a paz como mãe de quatro filhos.