Os fios totalmente pretos da Texas A&M lideram os uniformes de futebol universitário da Semana 9

Um confronto entre os 15 primeiros significa uniformes especiais na semana 9 da temporada de futebol universitário.

O 14º Texas A&M Aggies enfrentará o 8º LSU ​​Tigers em uma batalha de 6-1 equipes no Kyle Field. Os Aggies entrarão em campo com estilo, arrasando com seus uniformes totalmente pretos equipados com a fonte “Aggies” no capacete. É a primeira vez que a Texas A&M usa todo preto desde 2015.

A LSU vai combater o uniforme com um visual gelado todo branco.

Aqui estão os melhores uniformes de futebol universitário da semana 9.

Combinações únicas

O recém-classificado Oregon Ducks enfrenta o 20º colocado Illinois Fighting Illini em casa no sábado com uma aparência familiar. Eles usarão o capacete e o uniforme do uniforme “Heroes”, que estreou na semana 6. Mas há uma diferença – os Ducks completam-no com calças escuras, em vez de amarelas.

Os Oregon State Beavers podem estar passando por dificuldades em campo, mas seu uniforme não falta esta semana. Oregon State tem uma visão limpa antes de seu confronto contra o California Golden Bears.

combo de jogo comeu 8️⃣🪡

Modo escuro

Os Aggies não são o único time classificado totalmente preto esta semana. Os furacões nº 6 de Miami têm uma doce combinação monocromática contra os Seminoles do estado da Flórida.

Retrocessos

O regresso a casa em todo o país significa que os retrocessos estão surgindo.

O Minnesota Golden Gophers está usando um capacete branco de estilo clássico contra o Maryland Terrapins. Minnesota usou capacetes durante a década de 1960.

Quatro derrotas consecutivas estragaram a temporada do Tar Heels da Carolina do Norte, mas eles estão trazendo o calor esta semana com retrocessos brancos.

É um grande confronto com o 11º colocado da BYU Cougars esta semana e os UCF Knights optaram por um visual retrógrado. A combinação totalmente preta dos Knights inclui um capacete clássico dos anos 90.

Calor do capacete

Os Horned Frogs do TCU raramente erram com seus capacetes e esta semana não é exceção. Depois de um visual branco na semana passada, o TCU está trazendo de volta as pálpebras roxas.

👀 decalques de pilha de sapos

As Ole Miss Rebels nº 18 estão misturando seu visual tradicional com a estreia de um capacete limpo contra o Oklahoma Sooners.