Os irmãos 5 estrelas Cameron e Cayden Boozer se comprometem com o basquete Duke

Os irmãos cinco estrelas Cameron Boozer e Cayden Boozer seguirão os passos de seu pai, anunciando na sexta-feira que estão se comprometendo com Duke.

Os gêmeos Boozer, cujo pai é Carlos Boozer, duas vezes All-Star da NBA, escolheram os Blue Devils em vez de Miami. Eles visitaram Duke, Miami e Flórida no final de agosto e início de setembro.

“Estou orgulhoso deles. Eles trabalharam muito para este momento”, disse Carlos Boozer à ESPN. “Muito animado por eles terem demorado. Decidiram jogar juntos na faculdade, o que é incrível. Os dois se complementam muito bem. Eles tomaram a melhor decisão para eles. Eu e mamãe não poderíamos estar mais orgulhosos. Vai ser uma viagem divertida.”

Cameron Boozer, um atacante de 1,80 metro, está classificado em segundo lugar no ESPN 100 e tem sido considerado um dos principais candidatos em todo o basquete escolar nos últimos dois anos. Ele até foi classificado à frente do projetado número 1 da NBA, Cooper Flagg, que entrará no verão de 2023.

Cameron Boozer teve uma carreira no ensino médio incrivelmente dominante e produtiva. Ele se classificou entre os três primeiros em pontos e rebotes como um júnior em ascensão no circuito EYBL 16U, e então teve um desempenho ainda melhor em sua temporada sênior. Na primavera passada, ele teve média de 24,5 pontos e 13,4 rebotes no nível 17U – liderando o circuito em ambas as categorias. Ele marcou 20,4 pontos e 10,1 rebotes no Nike Peach Jam em julho, levando seu time ao título.

Ele também ganhou duas medalhas de ouro no basquete dos EUA. Ele foi nomeado MVP no Campeonato Sub-16 das Américas da Fiba em 2023, com média de 16,8 pontos e 9,8 rebotes – incluindo 24 pontos e 12 rebotes na conquista da medalha de ouro sobre o Canadá. Boozer seguiu com mais um prêmio de MVP na Copa do Mundo Sub-17 da Fiba no verão passado, com média de 20,1 pontos e 9,9 rebotes, com destaque para 24 pontos e 13 rebotes contra a Itália na disputa pelo título.

Cayden Boozer, um armador de 1,80 metro, está classificado em 17º lugar na ESPN 100, ocupando o 5º lugar em sua posição na classe de 2025.

Cayden Boozer tem estado entre os melhores passadores de sua classe nas últimas temporadas, liderando o circuito Nike EYBL na primavera passada com 6,5 assistências por jogo. Ele também teve uma média de 6,9 ​​assistências no Nike Peach Jam durante o verão, incluindo 11 na vitória na semifinal sobre o Team Takeover. Ele é um artilheiro competente, marcando 22 pontos contra a Montverde Academy em outubro passado e 22 pontos contra a Link Academy em dezembro.

Assim como seu irmão, Cayden também ganhou duas medalhas de ouro no basquete dos EUA – com sua carreira internacional destacada por um desempenho de 12 pontos e 9 assistências contra as Filipinas no verão passado na Copa do Mundo Sub-17. Ele liderou a Copa do Mundo Sub-17 em assistências com 6,4 por jogo, apesar da média de pouco mais de 18 minutos.

Os irmãos gêmeos, que estudam na Christopher Columbus High School em Miami e se prepararam para o programa de base Nightrydas Elite no circuito Nike EYBL, formaram uma dupla de elite dentro e fora ao longo de suas carreiras no ensino médio. Eles ganharam três campeonatos estaduais consecutivos da Flórida.

Cameron Boozer é o jogador mais sólido do basquete escolar. Seu polimento ofensivo, rebotes implacáveis ​​e alto QI no basquete o tornam especial. Ele é uma ameaça de poste baixo, de costas para a cesta e um espaçador voltado para cima que exibe excelente jogo de pés e toque. O QI de basquete de Cameron Boozer é evidente; ele entende de espaçamento, execução e jogo em equipe. Ele possui um currículo vencedor incomparável. Ele se recupera e lança um passe de saída que lembra Kevin Love com o polimento ofensivo de Paolo Banchero, e se projeta como uma futura escolha de loteria em 2026.

Cayden Boozer é um armador confiável, forte, confiável e que joga com fisicalidade. Ele empurra a bola com boa velocidade e ritmo. Ele é o melhor passador no basquete do ensino médio – sua precisão e visão de passe estão em outro nível e ele está constantemente procurando criar oportunidades para um companheiro de equipe aberto – e demonstra excelente segurança de bola. Boozer possui a resistência, visão de passagem e qualidades de liderança do ex-veterano da NBA Andre Miller. Ele está projetado para ser uma escolha de primeira rodada do draft.

Os Boozers são os primeiros compromissos de Duke na classe de 2025, mas eles se tornam o nono e o décimo prospectos cinco estrelas a se comprometerem com os Blue Devils desde que Jon Scheyer substituiu Mike Krzyzewski em 2021. Cayden Boozer é o primeiro armador cinco estrelas de Duke desde Jeremy Roach em 2020.