Os irmãos Menendez podem ser libertados da prisão em 11 de dezembro

Inicie a contagem regressiva para Érico dar Lyle Menéndez … os irmãos podem ser libertados da prisão antes do Natal … apurou o TMZ.

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ… O Irmãos Menéndez‘ os advogados estarão presentes no tribunal no dia 11 de dezembro, onde um juiz tomará uma decisão que poderá libertá-los imediatamente.