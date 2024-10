Os jogadores do Man United são os culpados, não Erik ten Hag – Harry Maguire

Os jogadores do Manchester United devem assumir a responsabilidade por sua má forma, em vez de atribuir a culpa ao técnico Erik ten Hag, de acordo com Harry Maguire.

O trabalho de Ten Hag está em jogo antes da viagem ao Aston Villa, no domingo, após um início de temporada decepcionante, que rendeu apenas três vitórias em nove jogos.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

A pressão sobre Ten Hag aumentou ainda mais na quinta-feira, quando o United desperdiçou uma vantagem de dois golos e empatou 3-3 com o FC Porto na Liga Europa. Mas Maguire insiste que o foco deve estar nos jogadores e não no técnico.

“Como jogador de futebol, é fácil olhar em volta e culpar outras pessoas e culpar seu companheiro de equipe ou culpar a equipe ou as táticas”, disse Maguire.

“Você tem que olhar para si mesmo. Somos nós que entramos em campo. Somos nós que temos que defender. Você tem que assumir a responsabilidade.”

Fontes disseram à ESPN que Ten Hag pode ser demitido se seu time perder em Villa Park no domingo.

O United fez a dobradinha sobre o Villa na temporada passada – vencendo por 2 a 1 em Villa Park em fevereiro – e Maguire acredita que um resultado semelhante no domingo poderia finalmente dar o pontapé inicial na temporada.

Harry Maguire perdeu sua vaga titular no time do Manchester United sob o comando de Erik ten Hag. Diogo Cardoso/Getty Images

“Temos que encontrar a crença dentro de nós mesmos”, disse ele. “Acredite no que fizemos na temporada passada em Villa Park. Estava pegando fogo na temporada passada lá. Depois fomos lá e conquistamos a vitória que precisávamos na temporada passada. .

“Os resultados não estão lá. Sinto que deveríamos ter mais pontos no placar. Mas não estão, então precisamos fazer algo a respeito a partir de domingo.”

Maguire teve uma semana mista depois de sair do banco para marcar o empate nos acréscimos contra o Porto, apesar de ter sido informado no início do dia que ele foi deixado de fora da última seleção da Inglaterra.

O jogador de 31 anos admitiu que está “surpreso” com a decisão do técnico interino Lee Carsley, mas revelou que está certo de que ainda tem futuro na seleção nacional.

“Ele [Carsely] me disse que sou uma grande parte do futuro”, disse Maguire. “Ele só quer ver os outros rapazes jogando neste acampamento. E ele não quer me levar se eu não vou começar nenhum dos jogos [against Greece and Finland]o que é bastante justo.

“Claro que estou desapontado. Quero jogar todos os jogos pela Inglaterra. Mas sei de onde ele vem e tenho que ter certeza de que vou jogar quando estiver em campo e não lhe dar opção de me deixar.” fora.

“Fiquei um pouco surpreso, devo dizer. Mas obviamente apoio a decisão dele e ele me disse que sou parte do futuro.”