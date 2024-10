Os Leões prorrogam Alim McNeill por 4 anos; US$ 55 milhões garantidos, diz fonte

DETROIT – O defensor do Detroit Lions, Alim McNeill, concordou com uma extensão de contrato de quatro anos, de acordo com seu agente, Mike McCartney, da Vayner Sports.

O acordo de McNeill vale US$ 97 milhões, incluindo US$ 55 milhões garantidos, disse uma fonte a Adam Schefter, da ESPN.

Ele é o terceiro membro da classe draft de 2021 de Detroit sob o comando do gerente geral Brad Holmes a assinar uma extensão, juntando-se ao wide receiver All-Pro Amon-Ra St. Brown e ao tackle ofensivo Penei Sewell, que alcançaram extensões na entressafra.

No sábado, os Leões também contrataram o astro running back David Montgomery para uma extensão de dois anos no valor de US$ 18,25 milhões que o liga aos Leões durante a temporada de 2027, enquanto eles continuam a recompensar seus jogadores após um forte início de temporada. Além disso, os Leões recontrataram o quarterback Jared Goff para um novo contrato de quatro anos no valor de US$ 212 milhões em maio.

Após o campo de treinamento, Holmes disse que acredita em avançar nas negociações de contrato e recompensar os melhores jogadores por seus esforços, o que envia uma mensagem no vestiário.

“O mercado vai mudar. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Sempre achamos que quanto mais cedo melhor para todos”, disse Holmes em agosto. “Em primeiro lugar, sei que o jogador não quer esperar e ficar preso, e nós, como organização, fazemos muito planejamento e preparação para recompensar esses jogadores o mais cedo possível, porque você não sabe o que vai acontecer na próxima semana, no próximo mês.”

McNeill, 24 anos, juntou-se aos Leões como escolha de terceira rodada (72º no geral) no draft de 2021 da NFL fora do estado da Carolina do Norte e foi titular em todos os cinco jogos com os Leões nesta temporada, registrando oito tackles e 2,5 sacks com quatro rebatidas de quarterback. Na temporada passada, ele se tornou o primeiro atacante defensivo interno do Detroit a registrar 5,0 sacks em uma temporada desde Ndamukong Suh em 2014.

A prorrogação de McNeill ocorre apenas dois dias após a vitória dos Lions por 47-9 sobre o Dallas Cowboys, na qual seu companheiro de equipe Aidan Hutchinson sofreu uma fratura na tíbia e na fíbula. Espera-se que Hutchinson perca pelo menos quatro a seis meses, e os Leões procurarão McNeill para ajudar a mitigar a ausência de Hutchinson no passe rápido.

“Escute, Mac apareceu e Mac não ficou satisfeito com a forma como jogou contra o Seattle, então ele era um homem em uma missão antes do adeus, saindo, e foi preso esta semana”, disse o técnico do Lions, Dan Campbell. Segunda-feira. “A mente dele estava certa e ele seria um fator importante neste jogo e é isso que esperamos todas as semanas do Mac, é apenas isso.

“Então, sim, quanto? Muito. E ele é um daqueles caras em quem vamos nos apoiar. Ele não precisa ser o Superman, mas precisamos tirar isso dele toda semana, e ele tem essa habilidade. Joguei um grande jogo ontem.”