Os planos de Halloween dos irmãos Menendez incluem ‘It’, Candy Salad, DIY Taffy

Uma fonte do Departamento de Correções da Califórnia disse ao TMZ… Érico dar Lyle estão todos prontos para uma noite de cinema de Halloween no clink, onde provavelmente estarão se aproximando da versão OG 1990 de Stephen King ‘sentar.”

No espírito do Halloween, somos informados de que os irmãos Menendez e sua equipe estão ficando sofisticados – colocando um lençol limpo sobre a mesa da sala de estar para servir como buffet.

Não são apenas as instalações dos irmãos Menendez que participam da festa de Halloween. As prisões em toda a Califórnia estão apimentando as coisas com minifestas, dias em família e configurações de “baú ou guloseima” – com funcionários decorando o porta-malas do lado de fora e distribuindo doces para crianças e famílias visitantes.