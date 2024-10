Os planos mais bem elaborados: uma retrospectiva dos resultados impressionantes que estragaram grandes lutas antes do UFC 307

Se há uma coisa que o UFC pode afirmar com credibilidade é que durante a maior parte dos últimos 25 anos, ele deu aos seus fãs quase todas as grandes lutas que eles poderiam desejar.

Quase.

Não, este não é mais um artigo sobre confrontos de sonhos que gostaríamos que o tio Dana tivesse movido céus e terras para que acontecessem, são lutas que a organização estava a um passo de tornar realidade se não fosse por alguns spoilers maliciosos.

Com UFC 307 no sábado aparentemente projetado para configurar Alex Pereira e Kayla Harrison para lutas mais importantes, achamos que agora é um bom momento para olhar para trás, para momentos em que o dominó não caiu a favor do UFC e lutas potencialmente grandes foram perdidas para sempre no vórtice do caos que é o MMA.

Amanda Nunes x Kayla Harrison

O que aconteceu? Julianna Peña derrotou. Amanda Nunes – UFC 269 (11 de dezembro de 2021)

OK, tecnicamente isso ainda pode acontecer, mas supondo que não, nossa melhor chance de ver isso foi há alguns anos.

Amanda Nunes passou pela competição pesando 145 e 135 libras, incluindo a lendária campeã peso pena Cris Cyborg. Não sobrou muito para ela realizar no UFC, então os olhos procuraram em outro lugar por um desafiante viável e eis que havia a bicampeã olímpica de judô Kayla Harrison destruindo tudo no PFL SmartCage. Melhor ainda, ela estava se aproximando da free agency no final de 2021 e tudo o que Nunes precisou fazer foi passar por Julianna Peña – vista como pouco mais do que uma desafiante obrigatória – para armar uma superluta.

Opa.

Peña finalizou Nunes no UFC 269 para encerrar uma atuação única na vida, Harrison reagiu à derrota em tempo real e voltou a assinar com o PFL, e Nunes pisou Peña na revanche nove meses depois antes de se aposentar em 2023.

Talvez Harrison ainda possa nos impressionar o suficiente para tirar “A Leoa” de sua toca?

Khabib Nurmagomedov x Tony Ferguson

O que aconteceu?: Justin Gaethje derrotou. Tony Ferguson – UFC 249 (9 de maio de 2020)

No momento em que Justin Gaethje e Tony Ferguson se enfrentaram pelo título interino dos leves em 2020, a maioria dos fãs provavelmente já havia desistido da tão elogiada luta Ferguson-Khabib Nurmagomedov que estava acontecendo. Mas teria acontecido se Ferguson vencesse Gaethje, desta vez de verdade!

Simplificando, Nurmagomedov e Ferguson foram os dois melhores pesos leves do mundo durante grande parte da década de 2010 (desculpe, Conor), e o UFC tentou, tentou e tentou colocá-los na jaula, sem sucesso. Tanto infortúnio se abateu sobre esse confronto que, a certa altura, tivemos que escrever um recurso chamado Timeline of Destruction para recapitular tudo. Dana White até prometeu que lutariam no UFC 249, o que foi tão bom quanto a maioria de suas outras promessas.

Com certeza, a pandemia de COVID-19 impediu Nurmagomedov de viajar, então Gaethje entrou em seu lugar e derrotou Ferguson completamente. Este não foi apenas o último prego no caixão para Tony-Khabib, foi o início da sequência aparentemente interminável de derrotas de Ferguson que continua até hoje.

Randy Couture x Mirko Cro Cop

O que aconteceu?: Gabriel Gonzaga venceu. Mirko Cro Cop – UFC 70 (21 de abril de 2007)

O destruidor de corações original.

A cada dia que passa, fica mais difícil explicar aos fãs mais novos o quão tentador foi imaginar as estrelas do PRIDE cruzando para lutar contra os melhores do UFC nos anos 2000. E um dos confrontos mais intrigantes possíveis foi a máquina de nocauteadores peso-pesado do PRIDE, Mirko Cro Cop, enfrentando o próprio “Capitão América”, Randy Couture.

O caminho de Cro Cop para a disputa pelo título passou por Gabriel Gonzaga, um candidato talentoso, mas não testado, em apenas sua nona luta profissional. Todos esperavam que Cro Cop chutasse Gonzaga para o meio-fio e focasse no título dos pesos pesados ​​do UFC.

Alguém foi chutado, certo.

Em um dos melhores nocautes de todos os tempos, Gonzaga chutou a cabeça de um homem conhecido por chutes na cabeça e reivindicou o título de Couture, embora sem sucesso. Oito anos depois, Cro Cop se vingou de Gonzaga com um nocaute técnico no terceiro round em sua revanche, mas a luta de Couture continuou sendo a que escapou.

Rafael dos Anjos vs. Conor McGregor

O que aconteceu?: Nate Diaz derrotou. Conor McGregor – UFC 196 (5 de março de 2016)

Todos nós nos lembramos do pé quebrado que forçou o então campeão dos leves Rafael dos Anjos a sair do UFC 196, que deu início à rivalidade Conor McGregor-Nate Diaz de 2016, que fez com que os esportes de combate caíssem incontrolavelmente no vazio risonho que são hoje. Mas será que a linha do tempo poderia ter se corrigido se McGregor tivesse acabado de derrotar Diaz na primeira luta?

Tenha em mente que dos Anjos foi escalado mais tarde para defender seu título contra Eddie Alvarez no UFC Fight Night em 7 de julho, com McGregor revanchendo Diaz no UFC 200 em 9 de julho. 200 se não fosse McGregor exigindo sua chance de vingar a derrota de Diaz (na verdade, McGregor x Diaz 2 acabou no UFC 202, por motivos que dificilmente valem a pena relembrar).

O que acabamos conseguindo foi dos Anjos perdendo o cinturão para Alvarez, Alvarez perdendo o cinturão para McGregor, McGregor marcando uma luta de boxe contra Floyd Mayweather Jr., um monte de mais estranheza depois disso e agora Jake Paul vai boxear Mike Tyson no próximo mês.

Michael Bisping x Yoel Romero

O que aconteceu?: Robert Whittaker derrotou. Yoel Romero — UFC 213 (8 de julho de 2017) e Georges St-Pierre derrotaram. Michael Bisping – UFC 217 (4 de novembro de 2017)

Michael Bisping se tornou campeão dos médios com um nocaute chocante no primeiro round sobre Luke Rockhold (em cima da hora, nada menos) e então passou a defender seu título contra Dan Henderson, de 46 anos. A combinação instável poderia ser perdoada devido à popularidade de Henderson e à história entre os dois, mas depois que Bisping escapou com uma vitória por decisão estreita, os fãs estavam ansiosos para vê-lo enfrentar um desafiante faminto como Gegard Mousasi, Robert Whittaker ou Yoel Romero.

Foi Romero quem mais abriu o apetite enquanto o rolo compressor cubano construía uma rivalidade saudável com o campeão, culminada por este momento inesquecível:

Infelizmente, uma lesão persistente no joelho manteve Bisping afastado por meses após a luta contra Henderson, então Whittaker e Romero foram escalados para lutar pelo cinturão interino no UFC 213. Whittaker venceu Romero, e então Bisping perdeu no UFC 217 para o retorno de Georges St-Pierre. , que provavelmente não tinha intenção de ficar por aqui após conquistar seu segundo cinturão do UFC.

Esse foi o final decepcionante de Bisping x Romero, e até hoje ainda há fãs que acham que isso nunca aconteceu porque estão convencidos de que Romero teria transformado Bisping em pudim britânico.

Espere, acho que ouvi um desses fãs agora.

Jed Meshew: COVEIRO, ARAVILHOSO, CHIQUENARIA!!!

Uma das grandes farsas do MMA moderno é que Yoel Romero nunca será reconhecido nem mesmo como campeão interino. Este é um homem que, por pelo menos alguns anos, foi o melhor peso médio vivo e não teve a chance de provar isso. Quando ele finalmente o fez, os juízes o roubaram (acredito que Romero venceu Whittaker pela primeira vez em uma luta muito acirrada, mas não há debate se ele merecia vencer a revanche no UFC 225).

Em um mundo onde o MMA era ainda que marginalmente meritocrático, Bisping não teria permissão para fazer aquela besteira de chamar seus próprios desafiantes ao título, e eu realmente não consigo imaginar uma luta pior para “O Conde” do que Romero teria sido. Eles ainda estariam limpando os pedaços hoje.

Aljamain Sterling x José Aldo

O que aconteceu?: Merab Dvalishvili derrotou. José Aldo — UFC 278 (20 de agosto de 2022)

É exagero dizer que Aljamain Sterling e José Aldo estavam em rota de colisão, mas não é exagero dizer que a luta deveria ter acontecido em vez de Sterling defender seu título peso galo contra TJ Dillashaw de um ombro só. Um TJ Dillashaw de um ombro só saindo de uma lesão no joelho, uma polêmica vitória por decisão sobre Cory Sandhagen e uma suspensão por drogas.

Ainda estou tão, tão, tão irritado com isso.

Aldo, um dos cinco maiores lutadores de todos os tempos, foi bem ali. O peso pena GOAT vinha de três vitórias consecutivas sobre o ranking 135 e merecia mais uma chance de ser campeão do UFC. Por alguma razão, os matchmakers sentiram que precisavam apenas fazer Sterling vs. Dillashaw (como foi, pessoal?), então foi reservado para o UFC 280 e Aldo teve que lutar contra o amigo de Sterling, Merab Dvalishvili, no UFC 278.

Dvalishvili venceu por decisão sombria, um resultado tão pouco inspirador que Aldo disse “foda-se, vou fazer algumas lutas de boxe” antes de retornar ao UFC no início deste ano.

Jon Jones x Alex Pereira ou Tom Aspinall

O que aconteceu?: Stipe Miocic definitivamente. Jon Jones – UFC 309 (16 de novembro de 2024)

Ops, desculpe, isso ainda não aconteceu. Meu erro.

Menções honrosas:

Chuck Liddell vs. Wanderlei Silva (no ORGULHO)

Este não conta porque finalmente vimos “The Iceman” e “The Axe Murderer” sendo derrotados no UFC 79, e tudo dominou totalmente, mas houve uma agitação insana quando esses dois entraram pela primeira vez nas órbitas um do outro em 2003.

O PRIDE organizou um torneio de oito jogadores para fabricar uma final entre Chuck Liddell e Wanderlei Silva, mas Rampage Jackson tinha outros planos. Ele nocauteou Liddell nas semifinais para estabelecer uma rivalidade épica com Silva e também assustou o então comissário do UFC Dana White de se aventurar em outras promoções com seus lutadores.

Frankie Edgar vs. Antonio Pettis

O campeão dos leves do UFC, Frankie Edgar, contra o campeão dos leves do WEC, Anthony Pettis, não foi exatamente o confronto mais badalado de 2010. Ainda assim, parece estranho que esses dois sobreviventes nunca tenham lutado, pois parecia uma garantia de que o fariam.

Pettis estava prestes a vencer a Luta do Ano sobre Benson Henderson, culminando com o “Showtime Kick” que deixou Pettis à beira do estrelato. Por sorte, sua chance pelo ouro no UFC teria que esperar enquanto Edgar e Gray Maynard lutavam pelo empate no UFC 125 e a revanche só aconteceria no UFC 136. Pettis não podia continuar esperando, então ele marcou um lute com o veterano Clay Guida.

Guida levou Pettis ao esquecimento, forçando Pettis a lutar para voltar à disputa. Ironicamente, Henderson – o homem que Pettis derrotou no último evento do WEC – derrotou Edgar pelo título. Pettis acabou derrotando seu rival novamente para se tornar campeão do UFC, mas Edgar já havia caído para o peso pena, então essa dupla intrigante acabou para sempre.

Ronda Rousey x Cris Cyborg

Inquestionavelmente uma das lutas mais comentadas que nunca aconteceram, Ronda Rousey x Cris Cyborg não entra na lista porque não é possível definir um resultado para mudar que teria selado o acordo.

Sempre pareceu muita fanfarronice entre os dois, com Rousey desafiando Cyborg a fazer uma redução impossível para 135 libras e Cyborg tentando persuadir Rousey a uma luta de peso-casado que Rousey não tinha incentivo para aceitar. Talvez você possa culpar Holly Holm por descarrilar Rousey no UFC 193, mas Cyborg ainda não havia feito sua estreia no UFC e Rousey não estava esperando por ela, mesmo que ela tivesse escapado de Holm.

Jon Jones vs. Anthony Johnson

Era uma vez, Jon Jones deveria lutar contra Anthony Johnson no UFC 187. Um mês antes daquele evento de maio de 2015, o campeão dos meio-pesados ​​​​se envolveu em um atropelamento onde bateu em um carro que continha uma mulher grávida, e foi posteriormente destituído de seu título e suspenso. Isso resultou na luta de Johnson pelo título vago no UFC 187, onde ficou aquém.

Então, por que isso não entra na lista? Porque o lutador para quem Johnson perdeu foi Daniel Cormier.

A rivalidade Jones-Cormier sempre definiria aquela era da divisão de 205 libras, então, embora seja divertido imaginar como Jones teria se saído contra o temível poder de soco de Johnson, os fãs acabaram conseguindo a luta que realmente queriam de qualquer maneira.