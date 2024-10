Os problemas de lesão do Inter continuam com Calhanoğlu e Acerbi forçados a sair contra a Roma

O Inter de Milão sofreu outro revés com lesões durante a partida da Série A contra a AS Roma, no domingo, tanto Hakan Çalhanoğlu quanto Francesco Acerbi foram forçados a abandonar o jogo devido a lesões musculares no primeiro tempo.

Apesar das saídas precoces de dois titulares, o Inter conseguiu a vitória por 1 a 0 graças a um gol de Lautaro Martínez.

Com menos de 12 minutos de jogo, Çalhanoğlu pediu para ser substituído devido a um desconforto na coxa esquerda. Quinze minutos depois, Acerbi também foi forçado a sair devido a uma lesão semelhante.

“Calhanoglu não esteve em boa forma nos últimos dois dias, então com os outros dois disponíveis eu o teria descansado esta noite. Ele é generoso e tentou se esforçar, mas sentiu dor no adutor e parou antes. piorou”, disse Simone Inzaghi, técnico do Inter, ao DAZN.

A vitória colocou os nerazzurri a dois pontos do líder da liga, o Napoli.

Inzaghi elogiou seu capitão, Martinez, que marcou seu 133º gol pelo Inter em todas as competições, por igualar o recorde de gols de todos os tempos do clube para um jogador estrangeiro, anteriormente detido pelo húngaro Istvan Nyers desde a década de 1950.

“Ele só precisa continuar fazendo o que fez com a Inter e a Argentina. Acho que ele é um dos cinco melhores jogadores do mundo. Ele merece todo esse sucesso”, disse Inzaghi.

A partida foi a primeira de sete em 21 dias em um período intenso para o Inter, que também disputará mais partidas do que qualquer outro clube nesta temporada. Além do campeonato italiano, o Inter está envolvido na Liga dos Campeões, na Copa da Itália e na Supercopa da Itália, e se classificou para o recém-ampliado Mundial de Clubes.

“Temos que conviver com o estresse constante de tantos jogos que os jogadores estão lutando para suportar… precisamos proteger a saúde deles”, disse o presidente da Inter de Milão, Giuseppe Marotta, antes da partida de domingo.

“Não é uma situação fácil… mas precisamos de nos sentar à mesa e reconhecer que o calendário de jogos tem de ser reduzido.”

Informações da Associated Press e da Reuters foram utilizadas neste relatório.