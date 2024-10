Os texanos colocaram Nico Collins, líder de jardas recebidas da NFL, no IR

O Houston Texans colocou o wide receiver Nico Collins na reserva por lesão, deixando-o de lado pelo menos nos próximos quatro jogos.

Collins, que lidera a NFL com 567 jardas nesta temporada, sofreu uma lesão no tendão da coxa no primeiro quarto da vitória de Houston por 23 a 20 sobre o Buffalo Bills na semana 5. A lesão ocorreu quando o quarterback CJ Stroud lançou um passe profundo para Collins para um Touchdown de 67 jardas para colocar os texanos em 14-3.

Collins mancou para a linha lateral após o placar, eventualmente indo para o vestiário. Ele não voltou ao jogo.

Escolhas do Editor

1 Relacionado

Na segunda-feira, o técnico DeMeco Ryans disse que a lesão de Collins acontecia “semana a semana” e que substituir sua produção exigiria um esforço de equipe.

“Nico tem sido o melhor recebedor da NFL este ano. Então, você o substitui? . “Ninguém precisa ser Nico. Existe um Nico, ele fez um ótimo trabalho nisso. Agora, quem quer que seja o próximo, quando seu número for chamado, faça as jogadas que você deve fazer.”

Substituir Collins na semana 5 foi difícil, já que os texanos marcaram apenas nove pontos após sua saída. Mesmo com Collins, o ataque dos texanos não tem sido uma unidade de alta potência, já que ficou em 19º lugar na pontuação ofensiva (20 pontos por jogo).

Stroud é o terceiro em jardas de passe (1.385), mas foi dois zagueiros diferentes com Collins dentro e fora do campo.

Ao mirar em Collins, Stroud teve uma classificação de passador de 133 e a dupla liderou a NFL em pontos somados esperados (34,6). Justamente quando Collins está em campo, mesmo que não esteja sendo alvo, Stroud tem uma classificação de passe de 107 ao completar 70% de seus arremessos com uma proporção de touchdown para interceptação de 7:2.

Mas quando Collins não está em campo, Stroud tem zero touchdowns, uma interceptação, completa 64% de seus passes e tem um passer rating de 72.

O ataque dos texanos já ocorreu sem o running back do Pro Bowl, Joe Mixon, que perdeu as últimas três semanas devido a uma lesão no tornozelo, e é incerto se Mixon retornará na semana 6 contra o New England Patriots.

Na ausência de Collins, o wideout Stefon Diggs assumirá o papel de receptor número 1. Diggs é o sétimo em recepções (31) e terminou com 82 jardas, a melhor do jogo, na vitória dos Texans na Semana 5. O papel de Tank Dell aumentará depois de um início de temporada tranquilo, já que ele teve uma média de 34 jardas por jogo em comparação com a temporada passada, quando teve uma média de 64 como novato.

Os próximos quatro jogos dos Texans serão contra New England Patriots, Green Bay Packers, Indianapolis Colts e New York Jets. Apenas os Jets (136 jardas por jogo) têm uma defesa de passe que está entre as cinco primeiras em jardas permitidas por jogo. Os Colts (262,2) estão em 29º, os Packers em 23º (231,6) e os Patriots em 25º (239,0).